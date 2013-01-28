Копирайтинг по ногтевой тематике

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Интересует написание статей на тему маникюра и т.п. что с этим связанно (здоровье ногтей, болезни, дизайн и т.п.)
Ваши расценки за копирайт 1к симв без пробелов?
Интересуют копирайтеры, которым это реально интересно и в этом разбираются.
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