Копирайтинг по ногтевой тематике

КопирайтингЗакрыт41 заявка365 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует написание статей на тему маникюра и т.п. что с этим связанно (здоровье ногтей, болезни, дизайн и т.п.)

Ваши расценки за копирайт 1к симв без пробелов?

Интересуют копирайтеры, которым это реально интересно и в этом разбираются.

11 лет назад
ostiger
Олег 
37 летТурция
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Рерайтер/переводчик

    Готовится к запуску Тopbodies - спортивный интернет журнал о спорте, здоровье и фитнесе. Социальная сеть для профессионалов и любителей фитнеса. Новости, анонсы мероприятий, фото- и видеорепортажи. Каталог фитнес-клубов. Статьи и видеоуроки программ тренировок, упражнений, питание. На ...

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Кулинарные рецепты и хенд-мейд мастер-классы

    $100

    Принимаю кулинарные рецепты и хенд-мейд мастер-классы, можно рерайт, но с вашими оригинальными пошаговыми фото. Постоянное сотрудничество, до 50 статей в месяц от одного пользователя, одна статья по 50 руб.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать 5 отзывов

    Нужно написать 5 отзывов для сайта http://sst-vlg.ru/ Характер отзывов нейтральный, в целом положительный.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо сегодня написать текст

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо сегодня, до 22.00 по Москве, написать текст. Все подробности - выбранному исполнителю. По оплате - 1$ за 1000 знаков. Оплата сразу после проверки на ВМ кошелек.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Тексты

    $835

    Необходимо написание примерно 175 текстов. Тематика - итальянские мебельные фабрики. Некоторые фабрики есть на русском языке и соответственно необходимо переделать текст в уникальны. Некоторые фабрики есть как на английском так и на итальянском языке. Их ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исполнитель для добавления новостей на сайт

    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Требуется человек, который сможет обслуживать 3 региональных новостных сайта. Необходимо добавлять на каждый сайт по 2 новости 3 раза в день. Новости будут браться из готовых источников, от Вас нужно изменить заголовок новости и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо подготовить 15 текстов

    $100

    Качественный рерайт. Тематика - ноутбуки, запчасти и аксессуары к ним. Текст не менее чем на 2100 символов, без учета пробелов, заголовков, анонса. Оплата 100 рублей за текст. Предпочтение тем, кто знает основы HTML. Откликнувшимся скину полное ТЗ. Выберу 10 исполнителей, ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад