Копирайтинг по ногтевой тематике

Интересует написание статей на тему маникюра и т.п. что с этим связанно (здоровье ногтей, болезни, дизайн и т.п.)

Ваши расценки за копирайт 1к симв без пробелов?

Интересуют копирайтеры, которым это реально интересно и в этом разбираются.