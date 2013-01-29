Требуется копирайт

$50
КопирайтингЗавершен7 заявок277 просмотров
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Требуется копирайт. Тематика социальные сети. Объем 1000–1500 символов. Оплата WMR

11 лет назад
pavelok123
Павел 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
Выбранные исполнители
galmakovy
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
$6
1 день
Тексты получились отличные, уникальность хорошая. Рекомендую Всем.
Отличный заказчик. Знает что требовать от исполнителя и правильно преподносит ТЗ. С оплатой все отлично - в срок и в полном объеме.
LarisaRom
53 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Воспользовался услугой по копирайту. Тексты написаны отлично, уникальность хорошая. Всем рекомендую, буду обращаться еще. Спасибо Вам.
Хороший заказчик. Рекомендую.
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