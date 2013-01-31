Статья на главную страницу сайта

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Нужна статья на главную страницу сайта "Контрольные и курсовые на заказ". Объем 3000 знаков бп.

11 лет назад
vitus_kor
Кораблев 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад
11 лет назад
$9
1 день
Второй раз обращаюсь к Артему. Статья написана быстро и грамотно. Все согласно ТЗ.
Сотрудничеством доволен. Советую!
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