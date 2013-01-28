Специалист для написания техническ. обзоров сайтов

Требуется написание технических обзоров сайтов с уклоном в безопасность в сети Интернет.

Необходимо знать что такое VPN и прокси, знать разницу и пользоваться ими (!)

Если у вас значительные знания по теме безопасности в сети Интернет, то это приветствуется.

Если был подобный опыт, сразу давайте ссылки на свои статьи.

Долгосрочное сотрудничество, высокая оплата.