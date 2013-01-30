Требуется написание пресс-релиза (Электротехника)

Нужны уникальные описания для товаров интернет-магазина (мебель) по 800–1100 знаков. При написании следует опираться на конкретные элементы и характеристики (компактность/множество ящиков/такая-то отделка/…) — поменьше воды, по возможности. При этом, характеристики описывать словами, т.е. писать не «высота ...
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Требуется написание пресс-релиза, по тематике электрогенераторы.
Информационный повод - вывод нового бренда на российский рынок.
Потребуется несколько вариантов релиза (рерайт)
Подробности - исполнителю.
Требование - опыт написания пресс-релизов.
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