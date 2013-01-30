Требуется написание пресс-релиза (Электротехника)

$50
КопирайтингЗавершен8 заявок180 просмотров
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Требуется написание пресс-релиза, по тематике электрогенераторы.

Информационный повод - вывод нового бренда на российский рынок.

Потребуется несколько вариантов релиза (рерайт)

Подробности - исполнителю.

Требование - опыт написания пресс-релизов.

11 лет назад
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Nat13
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
К сожалению, ожидал большего. Цена, на мой взгляд, завышена. Получил копирайт среднего качества по цене 10$ за 1 тз
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