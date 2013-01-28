Автор на тему "Туризм"

КопирайтингЗавершен45 заявок539 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется автор, который будет регулярно выполнять задания на 6 000-10 000 знаков ( несколько текстов по 2000-3000). Оплата - 40 рублей за 1000 знаков.

Обязательные условия:

1) грамотность, в том числе и стилистическая. Прошу не писать тех, кто позволяет себе обороты вроде "останки достопримечательностей", "бархатный климат" ( бархатным может быть сезон!) и т.д. Объемы работы будут значительными, надеюсь на понимание.

2) умение работать с ключами. Темы довольно простые ( достопримечательности какого-то города, климат какого-то города и т.д.), но достаточно много ключей. На текст в 2 000 знаков примерно 10 ключей ( все адекватные, "в тему", в половине случаев можно менять падежи).

3) аккуратность и пунктуальность - задания нужно будет сдавать ежедневно или раз в 2 дня.

От меня:

1) готов переводить оплату сначала ежедневно, потом - 2 раза в неделю

2) четкое ТЗ

3) адекватность

Для начала вам будет предложено ТЗ на 2000 знаков. В случае успешного выполнения работы, задание будет оплачено.

11 лет назад
mksmpetrov
Максим 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Aleksashaz
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Александра - очень ответственный исполнитель. Выполняла все задания точно в срок, хорошо работает с ключами, кроме того, проявила фантазию и эрудицию, готовя много текстов на схожие темы. Огромный плюс- знание русского языка! Ее тексты практически не нуждались в корректировке, как по стилю, так и по грамматике - автор полностью соответствует высоким требованиям.Быстро вникает в суть задания, нет нужды "вести за ручку", как некоторых авторов, тратя на это свое время. Дано задание - получен результат. Работали долгое время с неизменной эффективностью и комфортностью для меня, как для заказчика. Александра, спасибо за работу!
Очень хороший заказчик! Четкое для понимания ТЗ, своевременная оплата, уважительное отношение. Спасибо, было очень приятно сотрудничать с Вами)
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