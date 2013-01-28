Автор на тему "Туризм"

Здравствуйте!

Требуется автор, который будет регулярно выполнять задания на 6 000-10 000 знаков ( несколько текстов по 2000-3000). Оплата - 40 рублей за 1000 знаков.

Обязательные условия:

1) грамотность, в том числе и стилистическая. Прошу не писать тех, кто позволяет себе обороты вроде "останки достопримечательностей", "бархатный климат" ( бархатным может быть сезон!) и т.д. Объемы работы будут значительными, надеюсь на понимание.

2) умение работать с ключами. Темы довольно простые ( достопримечательности какого-то города, климат какого-то города и т.д.), но достаточно много ключей. На текст в 2 000 знаков примерно 10 ключей ( все адекватные, "в тему", в половине случаев можно менять падежи).

3) аккуратность и пунктуальность - задания нужно будет сдавать ежедневно или раз в 2 дня.

От меня:

1) готов переводить оплату сначала ежедневно, потом - 2 раза в неделю

2) четкое ТЗ

3) адекватность

Для начала вам будет предложено ТЗ на 2000 знаков. В случае успешного выполнения работы, задание будет оплачено.