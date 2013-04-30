Необходимо зарерайтить 110к символов

$250
КопирайтингЗавершен43 заявки485 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Оплата 50р/1000. Тексты по 1500 символов, всего около 75 текстов.

Минимальный объем сдачи ежедневно 10к.

Оставляйте ваш Skype.

11 лет назад
Rusklinok
Максим 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
k0rya
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Произошла смена руководства в компании, оставляю отзыв для возможности дальше вести дела, извини за беспокойство
-
  • Похожие заказы

  • Автор отзывов об азиатской косметике

    Набираем группу девушек, поклонниц азиатской косметики, для написания и публикации отзывов о косметике. Интересуют обладательницы корейской, японской, китайской, тайской косметики. Надо будет писать о плюсах, минусах косметики, приводить свой опыт использования косметики, давать советы. В общем, чтобы ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтинг на итальянском

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно написать порядка 10 статей на итальянском языке тематики adult. Важно: отличное знание языка, устойчивость к написанию adult текстов и прежний опыт. Подробноее ТЗ - исполнителю. В заявке указать: цену за 1000 копирайта (без пробелов), опыт. Оплата ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Текст медицинской тематики

    Необходим текст-превью для лекарственных препаратов, по примеру того, что во вложении. Вторым файлом идет ТЗ на написание фрагментов текста. Можно задавать вопросы, если они возникнут. К качеству и читаемости текста подхожу строго, учитывая объем работы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Текст на главную страницу сайта

    Нужен текст на главную страницу сайта. Читабельный. Для людей, а не для роботов. Тематика "Контент для мобильного телефона", но с большим упором на "Рингтоны и звонки" см. ссылку на сайт в прикрепленном файле.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимы исполнители для отзывов на ЯМаркете

    $50

    Нужны исполнители для написания и размещения отзывов на Яндекс Маркете. Процедура публикации такова — сегодня зашли на сайт с маркета, полазили по нему, через пару дней пишете отзыв (иначе не разместится — яндекс не пропустит). ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайтеры статей

    $500

    Доброго времени суток. В скором времени будет запущен сайт туристической тематики. Сегодня уже необходимы 1-2 рерайтера текстов. За 1000 символов печатного текста на сегодняшний день можем предложить 1 - 1.5 доллара. От авторов требуется умение ...

    Копирайтинг67 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты для сайта "под ключ"

    Здравствуйте, необходимо написать 35-40 статей для сайта, сайт сейчас в разработке. Тема - очистка инженерных систем. Сайты конкуренты с которых можно брать текст для рерайта: 1. www.Novator-kolomna.ru 2. www.comservice.ru 3. a-strong.ru 4. www.ingservice.ru 5. http://marktrade.ru/ Объемы текстов 1,5-2т.з. Предпочтение исполнителям с низким ценником.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется рейратер комментариев (муз. инструменты)

    Добрый день. Требуется рерайтер комментариев по музыкальным инструментам. Суть работы: 1) Берется любой товар с сайта, у которого менее 3 копирайтов. Ищутся в интернете на прочих сайтах, осмысленные комментарии по инструменту, возможно на англ сайтах, главное, чтобы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад