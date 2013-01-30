Текст на главную страницу сайта

КопирайтингЗавершен22 заявки214 просмотров
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Нужен текст на главную страницу сайта.

Читабельный. Для людей, а не для роботов.

Тематика "Контент для мобильного телефона", но с большим упором на "Рингтоны и звонки"

см. ссылку на сайт в прикрепленном файле.

11 лет назад
Alexander90
Александр 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alisa_odintsova
Алиса 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$6
1 день
Вновь сотрудничали с Алисой. С заданием справилась хорошо. Её текст размещён на главной странице сайта. Как и в прошлый раз всё сделано очень быстро!
Спасибо за интересное задание и своевременную оплату!
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