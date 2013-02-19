Составить список партнёрских программ по теме

КопирайтингЗавершен2 заявки206 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет!

Не знаю в какую категорию разместить, попробую сюда.

Суть проста: нужно найти все работающие ресурсы с партнёрскими программами,

предлагающими обучение на DVD, либо каких-то других источниках.

Меня интересуют следующие темы:

- Создание сайтов (например, 1popov.ru)

- Обучение веб-дизайну

- Обработка аудио и видео

- Контекстная реклама (курс Алексея Сергиени, как вариант)

От вас требуется составить максимальный список категорий и сайтов,

продающие обучающие материалы.

В общем, все сайты с конечными продуктами, предоставляющие партнёрские

программы для дополнительного заработка.

11 лет назад
gruz0
36 летОАЭ
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
korobkova
Кристина 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Кристина хорошо справилась с поставленной задачей, хотя сама задача была совсем непрозрачная. Результатом я очень доволен и рекомендую исполнителя к сотрудничеству! Благодарю и успехов!
Хороший заказчик. Оперативная оплата.
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