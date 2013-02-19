Составить список партнёрских программ по теме

Написать интересный, продающий текст для буклета веб-студии для продвижения услуги - Создание сайта И все что с этим связанно -продвижение, реклама и т.п. Желательно опыт работы с подобной тематикой. Объем определим при передаче ТЗ, но думаю не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Не знаю в какую категорию разместить, попробую сюда.
Суть проста: нужно найти все работающие ресурсы с партнёрскими программами,
предлагающими обучение на DVD, либо каких-то других источниках.
Меня интересуют следующие темы:
- Создание сайтов (например, 1popov.ru)
- Обучение веб-дизайну
- Обработка аудио и видео
- Контекстная реклама (курс Алексея Сергиени, как вариант)
От вас требуется составить максимальный список категорий и сайтов,
продающие обучающие материалы.
В общем, все сайты с конечными продуктами, предоставляющие партнёрские
программы для дополнительного заработка.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо провести опрос фрилансеров из вашего окружения (либо любых других). Они обязательно должны быть согласны к опубликованию их данных на проекте (ФИО, возраст, город), предложить свою фотографию не меньше 150х150 пикселей, ссылку на профиль биржи или социальной ...Завершен11 лет назад
- $50
Статья нужна сегодня, тех. задание прилагается. НАПИСАТЬ ДОХОДЧИВЫМ, ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ. Количество знаков минимум 3000 Цена: 30р. за 1000 знаковЗавершен11 лет назад
Добрый день. Нужны помощники именно на сегодня по написанию уникальных текстов для студии разработчика сайтов. Примерные темы: - программирование; - SEO анализ; - Анализ Юзабилити сайта. Если готовы прямо сейчас приступить к работе и в течение часа-полтора написать 1 адекватный ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
написание статей интернет каталога климатической техники на тему кондиционирование, вентиляция, отопление О компании Монтаж Доставка О кондиционерах Как выбрать кондиционер? Можно ли в кондиционер использовать в качестве обогревателя Можно ли один мощный кондиционер применять на несколько комнат и. т ...Копирайтинг45 заявокЗакрыт11 лет назад
Рерайт из нескольких источников (исходники не предоставляю) на тему получения водительских прав. Уникальность по Advego не меньше 95%. ТЗ предоставлю.Копирайтинг19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
исходники предоставлю, 5-6 тыс. зн. без пробелов, подробности исполнителю. Сроки - завтра до 15 по мск.Завершен11 лет назад
Всем привет! Нужен специалист, которые в кратчайшие сроки готов уделить всё своё время на копирайт/рерайт большого объёма текста. Тематика страницы-донора - видео-курс по созданию сайтов на WordPress. Мой проект ориентирован на обучение этой системе, но в виде текстовых и ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад