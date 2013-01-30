Написать текст для буклета веб-студии

Написать интересный, продающий текст для буклета веб-студии для продвижения услуги - Создание сайта

И все что с этим связанно -продвижение, реклама и т.п.

Желательно опыт работы с подобной тематикой.

Объем определим при передаче ТЗ, но думаю не более 3000 знаков