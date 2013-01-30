Написать текст для буклета веб-студии

Необходимо провести опрос фрилансеров из вашего окружения (либо любых других). Они обязательно должны быть согласны к опубликованию их данных на проекте (ФИО, возраст, город), предложить свою фотографию не меньше 150х150 пикселей, ссылку на профиль биржи или социальной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать интересный, продающий текст для буклета веб-студии для продвижения услуги - Создание сайта
И все что с этим связанно -продвижение, реклама и т.п.
Желательно опыт работы с подобной тематикой.
Объем определим при передаче ТЗ, но думаю не более 3000 знаков
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