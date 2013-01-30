Написать текст для буклета веб-студии

КопирайтингЗавершен11 заявок176 просмотров
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Написать интересный, продающий текст для буклета веб-студии для продвижения услуги - Создание сайта

И все что с этим связанно -продвижение, реклама и т.п.

Желательно опыт работы с подобной тематикой.

Объем определим при передаче ТЗ, но думаю не более 3000 знаков

11 лет назад
Unikym
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alisa_odintsova
Алиса 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$18
1 день
Алиса выполнила работу качественно и в срок, учла все замечания и просьбы. Будем продолжать сотрудничать.
Николай - хороший заказчик и вообще положительный человек. Правильно составленное ТЗ. На все вопросы дает оперативные ответы, не пропадает. Моментальная оплата.
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