Уникальные тексты для студии веб-разработчика

Добрый день.

Нужны помощники именно на сегодня по написанию уникальных текстов для студии разработчика сайтов. Примерные темы:

- программирование;

- SEO анализ;

- Анализ Юзабилити сайта.

Если готовы прямо сейчас приступить к работе и в течение часа-полтора написать 1 адекватный текст на 2 тыс. знаков, милости прошу! Оплата 3 у.е. за 1 тыс.

Оставляем заявку на сайте и сразу стучим в асю 257687368