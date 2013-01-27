Уникальные тексты для студии веб-разработчика

КопирайтингЗавершен7 заявок225 просмотров
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Добрый день.

Нужны помощники именно на сегодня по написанию уникальных текстов для студии разработчика сайтов. Примерные темы:

- программирование;

- SEO анализ;

- Анализ Юзабилити сайта.

Если готовы прямо сейчас приступить к работе и в течение часа-полтора написать 1 адекватный текст на 2 тыс. знаков, милости прошу! Оплата 3 у.е. за 1 тыс.

Оставляем заявку на сайте и сразу стучим в асю 257687368

11 лет назад
vlogi
Вика 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранные исполнители
Tane_sky
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Спасибо Тане за оперативную помощь в написании текста на сложную тему. Сделала качественно и быстро! Буду рада сотрудничеству!
Огромное спасибо Виктории за представленную возможность сотрудничества!) Приятное общение, четкое ТЗ, оплата мгновенная) 10 Баллов, рекомендую!
rasskazov
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-1)
11 лет назад
$20
5 дней
Если нужны тексты оперативно, то это к Стасу!
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