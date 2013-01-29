Здравствуйте.

Нужен качественный копирайт, тематика обои на рабочий стол, а именно копирайт нужен для разделов сайта. Необходимо в каждом разделе написать статью в размере 1к символов, можно чуть больше, но не меньше.

Разделов около 40, при грамотном написании и положительном результате будут заказы еще, уже более большого размера, порядка 1000к символов, но постепенно.

Фрилансер должен иметь положительные отзывы в сфере копирайта и опыт работы не менее года.

Пожалуйста, указывайте ваши цены за 1к символов, чтобы я уже имел представление что по чем.

Спасибо.