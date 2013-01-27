Написать 6 статей для мебельного сайта - часть 3

$60
КопирайтингЗавершен14 заявок178 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо написать 6 оптимизационных статей для мебельного сайта.

1. Первая статья под ключи

мебель Георгиевск

мягкая мебельГеоргиевск

детская мебель Георгиевск

мебельные магазины Георгиевск

2. вторая статья для ключа

мебель для кухни Георгиевск

3. третья статья для ключа

мебель для спальни Георгиевск

4. четвертая статья для ключа

мебель для гостиной Георгиевск

5. пятая статья для ключа

мебель для прихожей Георгиевск

6. шестая статья для ключа

стеклянные столы Георгиевск

Объём для первой статьи 3000 символов, во всех случаях 2000 символов. вставить 2 картинки с описываемого сайта.

Ссылку на сайт даю в личной в переписке. Детали там же.

Бюджет 60 у.е.

11 лет назад
filipyev
Игорь 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
lomova
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
36 отзывов
11 лет назад
$60
1 день
Всё отлично! спасибо за работу, результат оправдал ожидания. Всё быстро, качественно, а главное - точно по ТЗ. Рекомендую :)
Игорь не просто отличный заказчик, Игорь это находка для фрилансера. Четкое ТЗ, адекватные сроки сдачи, приятное общение по существу, мгновенная оплата. Мои рекомендации!!! Сотрудничеством очень довольная, все на высшем уровне. Спасибо большое!!!
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