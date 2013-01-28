Нужны статьи по таможенной тематике

Здравствуйте! Необходим качественный рерайт текста! Не дорого! :) От Вас стоимость и сроки! Оплата через Я.Д.! 100% пост-оплата!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно порядка пяти статей на тему таможни. Объем статьи - до 2300 зн, оплата 65р за 1К, срок - один день.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $5
Необходима статья про возникновение школьных виньеток. 1000-1500 знаков. Уникальность не менее 90%Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Я на бирже новенький, так что, если что-то не так делаю, поправьте меня :) Требуются копирайтеры/рерайтеры для постоянного сотрудничества. Основное требование - отличное владение русским языком. Оплата: Копирайтинг: 1.2 - 1.4 USD за 1000 зн. б.п. Рерайтинг: ...Копирайтинг90 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Добрый день! необходимо написать 2 оптимизационные статьи для мебельного сайта 1. первая стать под ключи: мебель пятигорск мягкая мебель в пятигорске детская мебель куплю мебель 2. вторая статья под ключи мебельные магазины мебельные магазины пятигорска магазин мебели в пятигорске Объём для каждой статьи 2000 символов, ...Завершен11 лет назад
- $1000
Добрый день! Нужны отзывы к фильмам на Кинопоиске и Афише. Возраст вашего аккаунта должен быть больше 2х месяцев, на нём должны быть отзывы. Платим по 500 рублей за каждый отзыв 1500-2000 знаков. Если у вас проблема с написанием текстов, ...Завершен6 лет назад
- $12
Исходный текст о юридической специальности 10000 ЗСП, его нужно ужать до 6000 ЗСП. Есть несколько ключей. Оригинальность статьи не менее 80%, главное - качество, профессиональное, интересное и легкое изложение. Текст для людей, не для ПС. ...Завершен11 лет назад
Качественное написание seo статей 3 тысячи знаков,строительная тематика, под ключевые запросы. Статей нужно много и постоянно оплата 1-1.5 wmz за тыс знаков [email protected]Копирайтинг26 заявокЗакрыт11 лет назад
Для интернет-медиа проекта Пятница.ком (http://pyatnizza.com) нужно написать статью (5000-8000 знаков) про ранние завтраки, которые предлагаются в заведениях Москвы (информацию должна быть актуальная). Следует составить топ (рейтинг) заведений - около десяти - с небольшим описанием, а ...Завершен11 лет назад
- $250
На постоянную работу требуется ответственный копирайтер. Мы занимаемся раскруткой сайтов компаний, интернет-магазинов. Темы – авто, недвижимость, строительство, технические. Мы не пишем о красоте и здоровье, туризме и пр., поэтому авторам, которые умеют писать только на ...Завершен11 лет назад
- $50
Добрый день, ребята! Нужно плотно поработать до 1 февраля по наполнению сайта разработчика веб-ресурсов. Кровь из носу требуются качественные уникальные тексты на подобные темы: - Flash технологии; - многопользовательская игра; - Брендирование сообществ игроков. и пр. Стоимость работы 3$ за 1000 ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен11 лет назад