Ответственный копирайтер на постоянной основе

На постоянную работу требуется ответственный копирайтер. Мы занимаемся раскруткой сайтов компаний, интернет-магазинов. Темы – авто, недвижимость, строительство, технические. Мы не пишем о красоте и здоровье, туризме и пр., поэтому авторам, которые умеют писать только на эти темы, просим не беспокоить.

Условия:

- Быстрая обучаемость;

- Опыт написания технических, рекламных текстов, seo-текстов;

- Онлайн в течение дня;

- Грамотный русский язык;

- Приветствуется филологическое образование.

- Рассматриваются заявки авторов с отзывами и портфолио

Объёмы – около 20 тыс. в неделю. На время обучения объёмы небольшие и будут расти по мере накопления опыта.

Оплата:

На время обучения – 30р. рерайтинг, 45 – копирайтинг. После обучения – 40р. рерайтинг (сео или обычный, с исходником), 55 р. – копирайтинг. Время обучения от 2х недель до месяца (всё зависит от вас!).

Оплачивается 1-я статья сразу после написания, последующие – через неделю, и потом – ежемесячно.

Копирайтеры, которые в заявке пытаются отделаться банальными фразами, сразу же игнорируются. Продайте себя словом, чтобы мы захотели взять вас на работу.

В заявке указывайте свои контакты: email, skype.