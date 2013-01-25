Ответственный копирайтер на постоянной основе

Написать около 10 сео статей по недвижимости не более 787 символов каждая
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную работу требуется ответственный копирайтер. Мы занимаемся раскруткой сайтов компаний, интернет-магазинов. Темы – авто, недвижимость, строительство, технические. Мы не пишем о красоте и здоровье, туризме и пр., поэтому авторам, которые умеют писать только на эти темы, просим не беспокоить.
Условия:
- Быстрая обучаемость;
- Опыт написания технических, рекламных текстов, seo-текстов;
- Онлайн в течение дня;
- Грамотный русский язык;
- Приветствуется филологическое образование.
- Рассматриваются заявки авторов с отзывами и портфолио
Объёмы – около 20 тыс. в неделю. На время обучения объёмы небольшие и будут расти по мере накопления опыта.
Оплата:
На время обучения – 30р. рерайтинг, 45 – копирайтинг. После обучения – 40р. рерайтинг (сео или обычный, с исходником), 55 р. – копирайтинг. Время обучения от 2х недель до месяца (всё зависит от вас!).
Оплачивается 1-я статья сразу после написания, последующие – через неделю, и потом – ежемесячно.
Копирайтеры, которые в заявке пытаются отделаться банальными фразами, сразу же игнорируются. Продайте себя словом, чтобы мы захотели взять вас на работу.
В заявке указывайте свои контакты: email, skype.
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