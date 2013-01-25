Копирайтер/рерайтер/контент-райтер (англ. язык)

КопирайтингЗакрыт5 заявок377 просмотров
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Для постоянной удаленной работы требуется копирайтер/рирайтер/контент-райтер с хорошим знанием английского языка.

Вы должны будете писать статьи, блоги, пресс-релизы, на грамотном современном английском языке. Тематика совершенно разнообразная: медицина, спорт, культура, мода, технологии и т.д.

В среднем нужно 3 тематически простых статьи в день или 2 сложных. Картинки искать и вставлять нужно тоже. К-во знаков от 3000 до 10 000/статья (к-во никто не будет требовать, главное, раскрыть тему статьи по предложенным тезисам).

Пример задания по линку - http://goo.gl/lWgk3

Примеры созданных статей - http://goo.gl/3eomh

Важное требование – 2-4 часа/день быть онлайн для получения заданий, обсуждений и т.п.

Оплата предполагается почасовая, за 8 часов в день, 5 дней в неделю, поэтому просьба указывать стоимость работы за час, с учетом того, что за рабочий день нужно написать 2-3 статьи (очевидно, что у кого-то это займет 2-3 часа, у кого-то - все 8). Но подсчет будет вестись только таким способом: ваше предложение по цене за час Х 8 часов = оплата за день(2-3 тематически простых статьи или 2 сложных)

По оплате и другим моментам – вопросы в личку, пожалуйста

11 лет назад
millen
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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