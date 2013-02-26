Копирайт или жесткий рерайт сайта по ремонту техн.

КопирайтингЗавершен24 заявки316 просмотров
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11 лет назад
alix
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
Yuristka92
Виктория 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Пропала, хоть и написано в профиле, что" В сети нахожусь 24 часа/7 дней в неделю/365 дней в году. "
UniqueInfo
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
16 часов назад
11 лет назад
$84
1 день
Все хорошо и быстро!
Приятное сотрудничество, своевременная оплата, хорошее отношение. Рекомендую Александра как отличного заказчика.
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