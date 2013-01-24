Нужен копирайтер/рерайтер

$50
КопирайтингЗавершен37 заявок618 просмотров
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SEO студии для выполнения временных работ нужен копирайтер/рерайтер. Штатный копирайтер у нас уже есть, но бывают случаи, когда он не справляется с объёмами. Именно для таких ситуаций нам и нужен ещё один человек.

Писать надо будет статьи, контент для сайтов, посты для блогов и т.д. Тематика — разная

Требования:

- знание русского языка;

- желательно, квалификация филолога, лингвиста, культуролога, переводчика, журналиста;

- пунктуальность и аккуратность при выполнении заказа;

- досягаемость. Копирайтер не должен пропадать на неопределённое время. Бывает такое, что есть заказ, хочешь его дать человеку, а его нет. В таком случае, сотрудничество прерывается.

- обучаемость.

Оплата сдельная, по факту выполнения заказа.

P.S. Наличие портфолио и прохождение текста (1000 знаков) обязательно.

11 лет назад
Nataliya77
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Emy_Lee_Uz
Роксана 
32 годаУзбекистан
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$10
3 дня
Мне понравилось как работает Ильгиза. Она пишет действительно интересные и уникальные статьи. Заказы выполняет точно в срок. Думаю, что мы будем с ней и дальше сотрудничать.
Наталья профессиональна, оперативна и приятна в общении! Всегда четкая постановка задачи и своевременная оплата, в общем все на высшем уровне! Спасибо за интересную работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество :-)
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