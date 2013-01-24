SEO студии для выполнения временных работ нужен копирайтер/рерайтер. Штатный копирайтер у нас уже есть, но бывают случаи, когда он не справляется с объёмами. Именно для таких ситуаций нам и нужен ещё один человек.

Писать надо будет статьи, контент для сайтов, посты для блогов и т.д. Тематика — разная

Требования:

- знание русского языка;

- желательно, квалификация филолога, лингвиста, культуролога, переводчика, журналиста;

- пунктуальность и аккуратность при выполнении заказа;

- досягаемость. Копирайтер не должен пропадать на неопределённое время. Бывает такое, что есть заказ, хочешь его дать человеку, а его нет. В таком случае, сотрудничество прерывается.

- обучаемость.

Оплата сдельная, по факту выполнения заказа.

P.S. Наличие портфолио и прохождение текста (1000 знаков) обязательно.