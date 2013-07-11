Отзывы на Я.Маркет

Для пользователей со знанием украинского языка Модель работы и тестового задания: 1. Определить популярные программы в определенной категории (например веб-браузеры); 2. Создать таблицу сравнений по определенной категории; 3. Выбрать 4-7 ключевых характеристик; 4. Написать короткую статью на 4-5 предложений по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Ищутся люди, которые оставят отзыв о магазине на яндекс.маркет.
План работы такой:
1) Вы заходите на наш сайт, делаете заказ указываете яндексовскую почту и какую-нибудь пометку, что бы Вас менеджер не беспокоил
2) Затем переходите на Яндекс маркет и оставляете положительный отзыв из-под аккаунта, который указали в заказе.
-Примерный, скажем так, сценарий отзыва я дам каждому исполнителю. Оценка максимальная, либо можно указать незначительный недостаток. Об этом я тоже напишу исполнителям.
3) Отзывы не должны упасть лавиной, 1-2 отзыва в день хватит. Потому если я выбрал Вас исполнителем, но не написал в личку, значит Вы в очереди.
Затем Вы делаете скрин "Мои отзывы и магазины" с прошедшим модерацию отзывом и через 2 недели получаете деньги.
Маркет может удалить уже опубликованный отзыв в течении 2 недель, такие отзывы не считаются.
Исполнителем может быть один человек или несколько.
100 руб. за отзыв, нужно 20 отзывов.
Указывайте свой регион, это важно
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