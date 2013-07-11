Отзывы на Я.Маркет

Добрый день!

Ищутся люди, которые оставят отзыв о магазине на яндекс.маркет.

План работы такой:

1) Вы заходите на наш сайт, делаете заказ указываете яндексовскую почту и какую-нибудь пометку, что бы Вас менеджер не беспокоил

2) Затем переходите на Яндекс маркет и оставляете положительный отзыв из-под аккаунта, который указали в заказе.

-Примерный, скажем так, сценарий отзыва я дам каждому исполнителю. Оценка максимальная, либо можно указать незначительный недостаток. Об этом я тоже напишу исполнителям.

3) Отзывы не должны упасть лавиной, 1-2 отзыва в день хватит. Потому если я выбрал Вас исполнителем, но не написал в личку, значит Вы в очереди.

Затем Вы делаете скрин "Мои отзывы и магазины" с прошедшим модерацию отзывом и через 2 недели получаете деньги.

Маркет может удалить уже опубликованный отзыв в течении 2 недель, такие отзывы не считаются.

Исполнителем может быть один человек или несколько.

100 руб. за отзыв, нужно 20 отзывов.

Указывайте свой регион, это важно