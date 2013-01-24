Нужен копирайтер/рерайтер на автосайт

КопирайтингЗакрыт38 заявок289 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен копирайтер/рерайтер писать новости для авто-сайта объемом 800-1500 символов. В среднем 1000.

Плачу 50р за статью.

По началу нагрузка будет 3 статьи в неделю. Потом возможно увеличение и добавление новых порталов.

Ваши предложения пишите только в проект.

11 лет назад
zavodkalinin
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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