Нужен копирайтер/рерайтер на автосайт

Ищу рерайтера для постоянного сотрудничества, готов платить от 1.3 у.е. за 1000 знаков (максимум 1.6 у.е. за 1000 знаков). Учет без пробелов, проверять можно Адвего или etxt кто как привык. Шингл проверки обычно не ниже ...