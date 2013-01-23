Ищу рерайтера для постоянного сотрудничества, готов платить от 1.3 у.е. за 1000 знаков (максимум 1.6 у.е. за 1000 знаков). Учет без пробелов, проверять можно Адвего или etxt кто как привык. Шингл проверки обычно не ниже 3.

Тематики с которыми работаем постоянно: музыка, новости, пресса, наука и техника, медицина, недвижимость, строительство, образовательная тематика. Так же есть тематики которые в работе время от времени: экономика, финансы, бизнеса.

По оплате возможны любые варианты, предпочитаю Яндекс.Деньги или наличка если суммы хотя бы от 3000 рублей (для г. Москвы). По периодичности оплаты рассмотрю варианты оплаты еженедельно.

Писать можно на емаил [email protected] в теме делайте пометку "Для Алексея Крачуна, вакансия рерайтер". Буду рад новым возможностям и знакомству. В приоритете сотрудники с г. Москвы, но рассмотрю все варианты и все обращения. Если у Вас нет опыта ВООБЩЕ - просьба не беспокоить, обучением не занимаемся.