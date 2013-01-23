Меня интересует два вида обзоров, в зависимости от того, для какого сайта он пишется.

Если для романтического, то по заданной ключевой фразе пишем интересный обзор, и вставляем во второй абзац текста ключевую фразу, выделяя ее жирным цветом.

Если для игрового сайта, то пишем обзор по какой-нибудь компьютерной игре, но тут возникает небольшая сложность в том, что ключевые фразы могут быть какими угодно, даже далеко несвязанными с играми. Нужно красиво вписать ее в текст, также во второй абзац.

Обзоры должны быть 1500-2000 без пробелов.

Оплата производится в вебмани по мере накопления некоторого количества обзоров.