Копирайт

КопирайтингЗакрыт21 заявка672 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Меня интересует два вида обзоров, в зависимости от того, для какого сайта он пишется.

Если для романтического, то по заданной ключевой фразе пишем интересный обзор, и вставляем во второй абзац текста ключевую фразу, выделяя ее жирным цветом.

Если для игрового сайта, то пишем обзор по какой-нибудь компьютерной игре, но тут возникает небольшая сложность в том, что ключевые фразы могут быть какими угодно, даже далеко несвязанными с играми. Нужно красиво вписать ее в текст, также во второй абзац.

Обзоры должны быть 1500-2000 без пробелов.

Оплата производится в вебмани по мере накопления некоторого количества обзоров.

11 лет назад
MariaKost
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется блогер (копирайтер)

    Для написания, корпоративных пресс-релизов, статей и обзоров (авторских или коммерческих), нужен копирайтер, желательно с опытом работы в информационно-новостных проекте! Тематика: финансово-корпоративная Умение разбираться в тематике: для копирайтера обязательно! Стоимость: 30р. за 1К б.п. за рерайт и 50р. ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтеры и рерайтеры

    Добрый день, Ищу помощников на копирайтинг и рерайтинг. Предпочтение отдаю девушкам в силу специфики текстов (медицина, женские темы и т.п.) Писать нужно грамотно и складно. И это главные требования. Т.е. если вы грешите громоздкими конструкциями, стилистическими, орфографическими ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание статей для женского блога

    1) Ищу копирайтера для написания статей для женского блога цена за 1000 зн. 1-1.5$(объемы не малые). Нужны качественные тексты + добавление через админку Предпочтение отдам фрилансерам с опытом в женской сфере (скидывайте примеры) 2)Для раздела клинарии нужно ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно написать тексты на сайт

    Все подробности в скайпе, от исполнителя требуется: либо копирайт либо рерайт приблизительно 10000 тысяч знаков текста написание под ключевые слова написание тайтла дескрипшн

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание и размещение рекламных материалов

    Задача прорекламировать сайт. Салон красоты с ссылкой на сайт. Все контактные данные и т.п. берем с этого сайта. Задача 1. Оплата 70 рублей / размещение. Размещение карточки фирмы с фотографией и акциями на ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Придумать тексты ссылок на сайт

    $50

    Придумать тексты ссылок на сайт. Подробнее в личной переписке. Просьба отписываться в проекте, в личку писать не нужно, я напишу сам. Работа срочная. Оплата после выполнения задания.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер для сайта

    Здравствуйте. На удаленку на постоянно нужен рерайтер для сайта. Обьемы большие! Тематика : кино. Прошу отписывать людей у кого есть свободное время и тех кто не пропадет через день. Требования: - доступность в скайпе (для разговора голосом) - ...

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать 6 статей строительной тематики

    Для сайта строительной компании нужно написать 6 текстов с описанием каждой из оказываемых услуг. Длина текстов - желательно по 2000-2500 знаков. Темы: - Строительный контроль (технадзор) - Выполнение функций заказчика - Генеральный подрядчик (организатор строительства) - Подготовка проектно-сметной документации - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад