Требуется блогер (копирайтер)

КопирайтингЗакрыт20 заявок1154 просмотра
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Для написания, корпоративных пресс-релизов, статей и обзоров (авторских или коммерческих), нужен копирайтер, желательно с опытом работы в информационно-новостных проекте!

Тематика: финансово-корпоративная

Умение разбираться в тематике: для копирайтера обязательно!

Стоимость: 30р. за 1К б.п. за рерайт и 50р. за 1К б.п. за копирайт

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11 лет назад
Roman2
Ян 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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