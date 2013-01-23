Придумать тексты ссылок на сайт.

Здравствуйте. На удаленку на постоянно нужен рерайтер для сайта. Обьемы большие! Тематика : кино. Прошу отписывать людей у кого есть свободное время и тех кто не пропадет через день. Требования: - доступность в скайпе (для разговора голосом) - ...