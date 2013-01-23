Нужно написать тексты на сайт

Цель работы: по конкретному списку отелей найти в интернете о них отзывы и сделать минимум 1 рерайченный отзыв на отель, опубликовать у нас через онлайн-форму. Внимание, работа с обычной оплатой, на очень надолго. Требования к кандидату: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все подробности в скайпе, от исполнителя требуется:
либо копирайт либо рерайт
приблизительно 10000 тысяч знаков текста
написание под ключевые слова
написание тайтла
дескрипшн
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