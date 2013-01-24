Описание услуг для РА

Для написания, корпоративных пресс-релизов, статей и обзоров (авторских или коммерческих), нужен копирайтер, желательно с опытом работы в информационно-новостных проекте! Тематика: финансово-корпоративная Умение разбираться в тематике: для копирайтера обязательно! Стоимость: 30р. за 1К б.п. за рерайт и 50р. ...
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Добрый день!
Нужно креативно описать 9 услуг для рекламного агентства. На каждую 3-4 предложения.
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