Марина RossomaxaRossomaxa
Бодрое время суток, господа!
Копирайтер с большим опытом работы к Вашим услугам :)
Пишу грамотно, вникаю в тему, не срываю сроки
•. Продающие тексты
•. SEO тексты LSI
•. Рерайт , в том числе SEO
•. Рекламные тексты, информационные
• Посты для соцсетей, SMM, контент-план
•. Пресс-релизы, пост-релизы
•. Коммерческие предложения
•. Перевод русско-украинский, укр-русс
Высшее образование в сфере финансов и юриспруденции
Опыт работы в строительстве, недвижимости, медицине, ресторанном бизнесе и организации масштабных фестивалей
Увлекаюсь историей, кулинарией, авто, психологией
Пишу тексты больше 10 лет. Разберусь с любым заданием
Уникальность текстов 100%
Обращайтесь, я всегда открыта к диалогу
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Viber | Telegram (096) 1210031
e-mail: [email protected]
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ПОРТФОЛИО
Здесь представлены не все мои работы, я восстанавливаю своё портфолио
1. Строительные материалы/Ремонт/Технологии/Инструменты
http://www.profilplus.su/ - Черепица
http://baltmontag.ru/ - Пластиковые окна
http://d-lux39.ru – Окна пластиковые
www.dverikld.ru – Стальные двери
http://www.kafelsalon.ru - Отделочные материалы, кафель, керамогранит
http://sko39.ru – Пластиковые окна
http://magnes39.ru - Оптовая и розничная продажа цветного металла
http://www.ne-duet.ru – Деревянные окна
http://novocel.ru - Ремонт и отделка квартир
2. Строительство/Недвижимость/Инвестиции
http://dom39a.ru/ - АН Дом32А
http://www.iniciativa-kd.ru/ - Стройкомпания КД Строй
http://breven.ru – Деревянные дома, срубы
http://st-stroyproject.ru/ - Проектирование домов и предприятий
http://домасевера.рф – Дома и срубы
3. Авто/Грузоперевозки/Спецтехника
http://evakuatorkld.ru/ - Услуги эвакуатора
http://krasymavto.ru/ - Все о самостоятельной покраске авто
http://www.avtosovety.ru/ - Советы автомобилистам
http://www.cxil.ru – Грузоперевозки
http://www.gtk-nn.ru - Автозапчасти
http://www.auto-moto-77.ru/- Автошкола 77, Москва
http://autobay.ru/pages/faq.nsf - Автопортал
http://www.autoninja.ru/ - Литые и кованые диски из Японии
http://www.lada-priora.ru/ - Все о ВАЗе
http://www.myoff.ru/ - Внедорожники, кроссоверы. Новости/Обзоры
avtokrik.ru - Сервис для автовладельцев
http://compass.by/ncatalogues/index.php?option=com_ncatalogues&Itemid=1&alias=ABI%C2%A0Award%C2%A05800-USD&view=object&type=3&id=320&categoryalias=pricepy-dachi&ca
http://kuzov-optica.com/ - ИМ автозапчастей
http://www.cargo-avto.ru/news/ - Грузоперевозки по городу
http://tvoe-avto.com/ - Автопортал, все об авто. Рубрика – автосоветы.
beetrans.zz.mu – Транспортная группа, грузоперевозки по России
http://www.kat-trans.ru/ - Международные грузоперевозки
auto-tl.ru – Грузопервозки по Крайнему Северу
http://dv-logistic.ru/ - Таможенный брокер, логистика
https://ulg.com.ua/ - Автотранспортные услуги, логистика
http://www.shinprom.com/ - ИМ шин – обзоры, описания
http://avtomarket.ru/ - ИМ шин – обзоры, описания, новости
http://www.cargo-avto.ru – Автоперевозки
http://avtoarkada39.ru/ - Авошкола Аркада
4. Все для дома/Мебель/Постель/Бытовая химия/Текстиль и пр.
http://shop.uralfilter.ru/shop/catalog/cottage/ - Фильтры для воды
http://inaccent.ru/ - Мебель, аксессуары
www.BarSnab.ru – Посуда, барный инвентарь, барное стекло и пр.
http://artbaget39.ru - Рамы для картин, зеркал
http://evromebel39.ru - Мебель
http://www.svet-magazin.ru – Хрустальные люстры
http://salon-aladdin.ru – Мебель, предметы интерьера
http://jappishop.ru – Бытовая химия, и другие товары из Японии
http://cityclimat.ru/ - Крупнейший магазин кондиционеров
http://inaccent.ru/ - ИМ - Мебель, аксессуары
http://kabinasan.ru – Душевые кабины
http://1san.ru – Акриловые ванны
http://www.odnoklassniki.ru/posudnayalavka/topics/1015882620 - Посудная лавка
http://ковры.рф/kovri - Ковры России
http://dolinasnov.ru/ - Матрасы, наматрасники
http://www.sonel.com.ua/ - Ортопедические матрасы
http://mebelteks.ru – Ортопедические подушки
5. Финансы/Юриспруденция/Охранные организации
http://24laws.ru/ - Центр правовой поддержки, 24 часа
http://smartprocess.ru/ - Автоматизация бизнес-процессов, сопровождение 1С
http://www.buhgalteriya.com.ua/ - Бухгалтерское сопровождение
http://smartdoc.ua/ - Индивидуальное составление договоров
http://ru.ra-lewinski.de/ - Адвокаты в Германии
http://buhcenter39.ru – Бухгалтерские услуги
http://www.iriscapital.ru - Юр. услуги в Калининграде
http://paragrad.ru/ - Охранная организация
http://united-consulting.ru – Юридические услуги
http://rinok-ukraina.com.ua – Бухгалтерские услуги
http://www.ovovo.ru - Пожарно-охранная сигнализация
6. Кино/Литература/Игры
http://www.tvrus.eu/ - Русский телеканал в Германии
http://ytra.ru/ - Кинопортал
http://www.alawar.ru/ - Портал казуальных игр
http://igry.ru/ - Игровой портал: игры он лайн, флеш игры
7. ИТ/Бизнес/Сертификация
http://cartli.com.ua/ - Автоматизация бизнес процессов, колл-центр. Аутсорсинг, новости рынка, аналитика
http://asgsk.ru - Аутсорсинг, аутстфинг
http://smartprocess.ru/ - Автоматизация бизнес-процессов, сопровождение 1С
http://serteks39.ru/ - Сертификация товаров и услуг
http://svetlon.com/ - Регистрация кассового аппарата
8. Еда/Напитки/Ресторация/Кейтеринг
http://ribka.com.ua/ - Магазин морепродуктов
http://restoran-reduit.ru/ - Ресторан Редюит
http://www.paseka-med.ru/ - Мед
http://voshina73.ru - Вощина для пасечников
http://www.daryprirody.com - Мед
http://www.chaeman.md – Все про чай
http://www.kupaty.com – О колбасе, черевах
9. Дети/Игрушки
http://retown.kiev.ua/detskie-pledy/c40 - Детские пледы
http://www.textile-city.ru – Детская одежда
http://www.pervenez.ru – Сайт для родителей
http://kupi-kolyasku.ru – Детские коляски
bodiki.com.ru – Сайт для родителей
http://www.runetarc.ru/2011/ma/www.mamyideti.ru/pitanie/index.html - Органические продукты
vezunchic.ru – Магазин детского транспорта
stabile.com - Высококачественные принадлежности для письма, черчения и рисования
ualenki.ru – Детские товары
http://www.creativetherapy.ru/ - Поделки своими руками
10. Производство/Оборудование
http://izhagroimpuls.ru – Оборудование для КРС
http://optimapak.ru – Упаковка
http://www.toros-holod.ru – Монтаж холодильного оборудования
http://agrorost.com – Оборудование для КРС
(tt-m.ru, scotsman.su, searle.co.uk, servicosite.ru, simag.it, stelvit.ru, technoblock.it, tefcold.dk, ttechnology.ru, dpsale.ru – Описания сайтов по холодильному оборудованию
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