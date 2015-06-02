Качественные тексты в указанные сроки

Бодрое время суток, господа!

Копирайтер с большим опытом работы к Вашим услугам :)

Пишу грамотно, вникаю в тему, не срываю сроки

•. Продающие тексты

•. SEO тексты LSI

•. Рерайт , в том числе SEO

•. Рекламные тексты, информационные

• Посты для соцсетей, SMM, контент-план

•. Пресс-релизы, пост-релизы

•. Коммерческие предложения

•. Перевод русско-украинский, укр-русс

Высшее образование в сфере финансов и юриспруденции

Опыт работы в строительстве, недвижимости, медицине, ресторанном бизнесе и организации масштабных фестивалей

Увлекаюсь историей, кулинарией, авто, психологией

Пишу тексты больше 10 лет. Разберусь с любым заданием

Уникальность текстов 100%

Обращайтесь, я всегда открыта к диалогу

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Viber | Telegram (096) 1210031

e-mail: [email protected]

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ПОРТФОЛИО

Здесь представлены не все мои работы, я восстанавливаю своё портфолио

1. Строительные материалы/Ремонт/Технологии/Инструменты

http://www.profilplus.su/ - Черепица

http://baltmontag.ru/ - Пластиковые окна

http://d-lux39.ru – Окна пластиковые

www.dverikld.ru – Стальные двери

http://www.kafelsalon.ru - Отделочные материалы, кафель, керамогранит

http://sko39.ru – Пластиковые окна

http://magnes39.ru - Оптовая и розничная продажа цветного металла

http://www.ne-duet.ru – Деревянные окна

http://novocel.ru - Ремонт и отделка квартир

2. Строительство/Недвижимость/Инвестиции

http://dom39a.ru/ - АН Дом32А

http://www.iniciativa-kd.ru/ - Стройкомпания КД Строй

http://breven.ru – Деревянные дома, срубы

http://st-stroyproject.ru/ - Проектирование домов и предприятий

http://домасевера.рф – Дома и срубы

3. Авто/Грузоперевозки/Спецтехника

http://evakuatorkld.ru/ - Услуги эвакуатора

http://krasymavto.ru/ - Все о самостоятельной покраске авто

http://www.avtosovety.ru/ - Советы автомобилистам

http://www.cxil.ru – Грузоперевозки

http://www.gtk-nn.ru - Автозапчасти

http://www.auto-moto-77.ru/- Автошкола 77, Москва

http://autobay.ru/pages/faq.nsf - Автопортал

http://www.autoninja.ru/ - Литые и кованые диски из Японии

http://www.lada-priora.ru/ - Все о ВАЗе

http://www.myoff.ru/ - Внедорожники, кроссоверы. Новости/Обзоры

avtokrik.ru - Сервис для автовладельцев

http://compass.by/ncatalogues/index.php?option=com_ncatalogues&Itemid=1&alias=ABI%C2%A0Award%C2%A05800-USD&view=object&type=3&id=320&categoryalias=pricepy-dachi&ca

http://kuzov-optica.com/ - ИМ автозапчастей

http://www.cargo-avto.ru/news/ - Грузоперевозки по городу

http://tvoe-avto.com/ - Автопортал, все об авто. Рубрика – автосоветы.

beetrans.zz.mu – Транспортная группа, грузоперевозки по России

http://www.kat-trans.ru/ - Международные грузоперевозки

auto-tl.ru – Грузопервозки по Крайнему Северу

http://dv-logistic.ru/ - Таможенный брокер, логистика

https://ulg.com.ua/ - Автотранспортные услуги, логистика

http://www.shinprom.com/ - ИМ шин – обзоры, описания

http://avtomarket.ru/ - ИМ шин – обзоры, описания, новости

http://www.cargo-avto.ru – Автоперевозки

http://avtoarkada39.ru/ - Авошкола Аркада

4. Все для дома/Мебель/Постель/Бытовая химия/Текстиль и пр.

http://shop.uralfilter.ru/shop/catalog/cottage/ - Фильтры для воды

http://inaccent.ru/ - Мебель, аксессуары

www.BarSnab.ru – Посуда, барный инвентарь, барное стекло и пр.

http://artbaget39.ru - Рамы для картин, зеркал

http://evromebel39.ru - Мебель

http://www.svet-magazin.ru – Хрустальные люстры

http://salon-aladdin.ru – Мебель, предметы интерьера

http://jappishop.ru – Бытовая химия, и другие товары из Японии

http://cityclimat.ru/ - Крупнейший магазин кондиционеров

http://inaccent.ru/ - ИМ - Мебель, аксессуары

http://kabinasan.ru – Душевые кабины

http://1san.ru – Акриловые ванны

http://www.odnoklassniki.ru/posudnayalavka/topics/1015882620 - Посудная лавка

http://ковры.рф/kovri - Ковры России

http://dolinasnov.ru/ - Матрасы, наматрасники

http://www.sonel.com.ua/ - Ортопедические матрасы

http://mebelteks.ru – Ортопедические подушки

5. Финансы/Юриспруденция/Охранные организации

http://24laws.ru/ - Центр правовой поддержки, 24 часа

http://smartprocess.ru/ - Автоматизация бизнес-процессов, сопровождение 1С

http://www.buhgalteriya.com.ua/ - Бухгалтерское сопровождение

http://smartdoc.ua/ - Индивидуальное составление договоров

http://ru.ra-lewinski.de/ - Адвокаты в Германии

http://buhcenter39.ru – Бухгалтерские услуги

http://www.iriscapital.ru - Юр. услуги в Калининграде

http://paragrad.ru/ - Охранная организация

http://united-consulting.ru – Юридические услуги

http://rinok-ukraina.com.ua – Бухгалтерские услуги

http://www.ovovo.ru - Пожарно-охранная сигнализация

6. Кино/Литература/Игры

http://www.tvrus.eu/ - Русский телеканал в Германии

http://ytra.ru/ - Кинопортал

http://www.alawar.ru/ - Портал казуальных игр

http://igry.ru/ - Игровой портал: игры он лайн, флеш игры

7. ИТ/Бизнес/Сертификация

http://cartli.com.ua/ - Автоматизация бизнес процессов, колл-центр. Аутсорсинг, новости рынка, аналитика

http://asgsk.ru - Аутсорсинг, аутстфинг

http://smartprocess.ru/ - Автоматизация бизнес-процессов, сопровождение 1С

http://serteks39.ru/ - Сертификация товаров и услуг

http://svetlon.com/ - Регистрация кассового аппарата

8. Еда/Напитки/Ресторация/Кейтеринг

http://ribka.com.ua/ - Магазин морепродуктов

http://restoran-reduit.ru/ - Ресторан Редюит

http://www.paseka-med.ru/ - Мед

http://voshina73.ru - Вощина для пасечников

http://www.daryprirody.com - Мед

http://www.chaeman.md – Все про чай

http://www.kupaty.com – О колбасе, черевах

9. Дети/Игрушки

http://retown.kiev.ua/detskie-pledy/c40 - Детские пледы

http://www.textile-city.ru – Детская одежда

http://www.pervenez.ru – Сайт для родителей

http://kupi-kolyasku.ru – Детские коляски

bodiki.com.ru – Сайт для родителей

http://www.runetarc.ru/2011/ma/www.mamyideti.ru/pitanie/index.html - Органические продукты

vezunchic.ru – Магазин детского транспорта

stabile.com - Высококачественные принадлежности для письма, черчения и рисования

ualenki.ru – Детские товары

http://www.creativetherapy.ru/ - Поделки своими руками

10. Производство/Оборудование

http://izhagroimpuls.ru – Оборудование для КРС

http://optimapak.ru – Упаковка

http://www.toros-holod.ru – Монтаж холодильного оборудования

http://agrorost.com – Оборудование для КРС

(tt-m.ru, scotsman.su, searle.co.uk, servicosite.ru, simag.it, stelvit.ru, technoblock.it, tefcold.dk, ttechnology.ru, dpsale.ru – Описания сайтов по холодильному оборудованию