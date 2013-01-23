Рерайт статей

$50
КопирайтингЗакрыт29 заявок404 просмотра
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Требуется рерайт статей объемом как минимум 2000 знаков без пробелов на темы дизайн интереьеров, культура, музыка, техника, авто, гаджеты. Подойдут любые околотематические статьи, нужно вписать в них ключи 3 раза+1 раз в заголовок, ключи будут высланы выбранным исполнителям. Источники с вас, уникальность не меньше 96%, оплата 40 р за статью.

11 лет назад
CactusGirl
Юлия 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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