Для написания, корпоративных пресс-релизов, статей и обзоров (авторских или коммерческих), нужен копирайтер, желательно с опытом работы в информационно-новостных проекте! Тематика: финансово-корпоративная Умение разбираться в тематике: для копирайтера обязательно! Стоимость: 30р. за 1К б.п. за рерайт и 50р. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется рерайт статей объемом как минимум 2000 знаков без пробелов на темы дизайн интереьеров, культура, музыка, техника, авто, гаджеты. Подойдут любые околотематические статьи, нужно вписать в них ключи 3 раза+1 раз в заголовок, ключи будут высланы выбранным исполнителям. Источники с вас, уникальность не меньше 96%, оплата 40 р за статью.
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