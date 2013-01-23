Копирайт на спортивную тему

$8
КопирайтингЗавершен1 заявка85 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать статью для спортивного сайта. Объем 4000 занков. Цена 2$ за знак.

11 лет назад
vitus_kor
Кораблев 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад
11 лет назад
$8
1 день
Статья написана согласно задания. Выполнено очень быстро. Сотрудничеством доволен. Буду обращаться еще.
Сотрудничеством остался доволен. Оплата вовремя. Советую!
  • Похожие заказы

  • Требуется блогер (копирайтер)

    Для написания, корпоративных пресс-релизов, статей и обзоров (авторских или коммерческих), нужен копирайтер, желательно с опытом работы в информационно-новостных проекте! Тематика: финансово-корпоративная Умение разбираться в тематике: для копирайтера обязательно! Стоимость: 30р. за 1К б.п. за рерайт и 50р. ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайт

    Меня интересует два вида обзоров, в зависимости от того, для какого сайта он пишется. Если для романтического, то по заданной ключевой фразе пишем интересный обзор, и вставляем во второй абзац текста ключевую фразу, выделяя ее жирным ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтеры и рерайтеры

    Добрый день, Ищу помощников на копирайтинг и рерайтинг. Предпочтение отдаю девушкам в силу специфики текстов (медицина, женские темы и т.п.) Писать нужно грамотно и складно. И это главные требования. Т.е. если вы грешите громоздкими конструкциями, стилистическими, орфографическими ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание статей для женского блога

    1) Ищу копирайтера для написания статей для женского блога цена за 1000 зн. 1-1.5$(объемы не малые). Нужны качественные тексты + добавление через админку Предпочтение отдам фрилансерам с опытом в женской сфере (скидывайте примеры) 2)Для раздела клинарии нужно ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно написать тексты на сайт

    Все подробности в скайпе, от исполнителя требуется: либо копирайт либо рерайт приблизительно 10000 тысяч знаков текста написание под ключевые слова написание тайтла дескрипшн

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание и размещение рекламных материалов

    Задача прорекламировать сайт. Салон красоты с ссылкой на сайт. Все контактные данные и т.п. берем с этого сайта. Задача 1. Оплата 70 рублей / размещение. Размещение карточки фирмы с фотографией и акциями на ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Придумать тексты ссылок на сайт

    $50

    Придумать тексты ссылок на сайт. Подробнее в личной переписке. Просьба отписываться в проекте, в личку писать не нужно, я напишу сам. Работа срочная. Оплата после выполнения задания.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер для сайта

    Здравствуйте. На удаленку на постоянно нужен рерайтер для сайта. Обьемы большие! Тематика : кино. Прошу отписывать людей у кого есть свободное время и тех кто не пропадет через день. Требования: - доступность в скайпе (для разговора голосом) - ...

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    11 лет назад