Оцифровывать надиктованный текст

Для написания, корпоративных пресс-релизов, статей и обзоров (авторских или коммерческих), нужен копирайтер, желательно с опытом работы в информационно-новостных проекте! Тематика: финансово-корпоративная Умение разбираться в тематике: для копирайтера обязательно! Стоимость: 30р. за 1К б.п. за рерайт и 50р. ...
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Работа очень простая - я присылаю звуковой файл, вы его слушаете и присылаете мне в ответ текст.
Пишите сколько вы возьмете за 1000 знаков.
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