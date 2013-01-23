Оцифровывать надиктованный текст

КопирайтингЗакрыт32 заявки317 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа очень простая - я присылаю звуковой файл, вы его слушаете и присылаете мне в ответ текст.

Пишите сколько вы возьмете за 1000 знаков.

11 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется блогер (копирайтер)

    Для написания, корпоративных пресс-релизов, статей и обзоров (авторских или коммерческих), нужен копирайтер, желательно с опытом работы в информационно-новостных проекте! Тематика: финансово-корпоративная Умение разбираться в тематике: для копирайтера обязательно! Стоимость: 30р. за 1К б.п. за рерайт и 50р. ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайт

    Меня интересует два вида обзоров, в зависимости от того, для какого сайта он пишется. Если для романтического, то по заданной ключевой фразе пишем интересный обзор, и вставляем во второй абзац текста ключевую фразу, выделяя ее жирным ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтеры и рерайтеры

    Добрый день, Ищу помощников на копирайтинг и рерайтинг. Предпочтение отдаю девушкам в силу специфики текстов (медицина, женские темы и т.п.) Писать нужно грамотно и складно. И это главные требования. Т.е. если вы грешите громоздкими конструкциями, стилистическими, орфографическими ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно написать тексты на сайт

    Все подробности в скайпе, от исполнителя требуется: либо копирайт либо рерайт приблизительно 10000 тысяч знаков текста написание под ключевые слова написание тайтла дескрипшн

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание и размещение рекламных материалов

    Задача прорекламировать сайт. Салон красоты с ссылкой на сайт. Все контактные данные и т.п. берем с этого сайта. Задача 1. Оплата 70 рублей / размещение. Размещение карточки фирмы с фотографией и акциями на ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Придумать тексты ссылок на сайт

    $50

    Придумать тексты ссылок на сайт. Подробнее в личной переписке. Просьба отписываться в проекте, в личку писать не нужно, я напишу сам. Работа срочная. Оплата после выполнения задания.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад