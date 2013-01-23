Ищу рерайтеров

$250
КопирайтингЗавершен58 заявок734 просмотра
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Требуются рерайтеры. Для написания статей по разным тематикам. Исходный материал предоставляю сама. Работа постоянная, объемы – большие.

Стоимость: 25 руб. за 1000 знаков без пробелов

Оплата через Яндекс деньги

11 лет назад
katherine_gont
Екатерина 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
olchik-woolfik
Ольга 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Ольга отличный рерайтер! Всегда уникальные и интересные тексты. Легка в общении! Всем рекомендую и надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.
Екатерина замечательный заказчик, работать с ней одно удовольствие. Спасибо вам Екатерина
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