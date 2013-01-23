Ищу рерайтеров

Для написания, корпоративных пресс-релизов, статей и обзоров (авторских или коммерческих), нужен копирайтер, желательно с опытом работы в информационно-новостных проекте! Тематика: финансово-корпоративная Умение разбираться в тематике: для копирайтера обязательно! Стоимость: 30р. за 1К б.п. за рерайт и 50р. ...
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Требуются рерайтеры. Для написания статей по разным тематикам. Исходный материал предоставляю сама. Работа постоянная, объемы – большие.
Стоимость: 25 руб. за 1000 знаков без пробелов
Оплата через Яндекс деньги
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