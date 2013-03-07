olchik-woolfik

Ольга olchik-woolfik

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

DariaSurtaeva
34 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Нужны статьи (рерайт)
Ольга, спасибо Вам за проделанную работу! все прошло отлично и в назначенные сроки!
Дарья не только прекрасный заказчик, но и замечательный человек с которым приятно иметь дело. Надеюсь дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
barysbsu
Борис 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Написание статьи туристической тематики
Написание статей
Работа выполнена в срок, учтены все пожелания.
Спасибо за интересные заказы и достойную, своевременную оплату.
Ответный отзыв
katherine_gont
Екатерина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Ищу рерайтеров
Написание статей
Ольга отличный рерайтер! Всегда уникальные и интересные тексты. Легка в общении! Всем рекомендую и надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.
Екатерина замечательный заказчик, работать с ней одно удовольствие. Спасибо вам Екатерина
Ответный отзыв
yad0ff
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Требуется рерайтер
Ольга мастер своего дела! Статьи пишет быстро и качественно, всем рекомендую!
Замечательный заказчик, быстрая проверка, своевременная и достойная оплата. Спасибо вам!
Ответный отзыв