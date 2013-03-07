olchik-woolfik

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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
11 лет назад
Ольга, спасибо Вам за проделанную работу! все прошло отлично и в назначенные сроки!
Ответный отзыв
Дарья не только прекрасный заказчик, но и замечательный человек с которым приятно иметь дело. Надеюсь дальнейшее сотрудничество.
$2
10 баллов
11 лет назад
Написание статей
Работа выполнена в срок, учтены все пожелания.
Ответный отзыв
Спасибо за интересные заказы и достойную, своевременную оплату.
$1
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Ольга отличный рерайтер! Всегда уникальные и интересные тексты. Легка в общении! Всем рекомендую и надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Екатерина замечательный заказчик, работать с ней одно удовольствие. Спасибо вам Екатерина
$1
10 баллов
12 лет назад
Ольга мастер своего дела! Статьи пишет быстро и качественно, всем рекомендую!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, быстрая проверка, своевременная и достойная оплата. Спасибо вам!