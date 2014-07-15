yad0ff

Максим yad0ff

 
34 годаРоссия/Сафоново
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Обработчик формы (php)

    Требуется написать скрипт обработки простой формы, сопряженной с Drupal.ТЗ прилагаю. От вас сроки и стоимость. Предпочтение отдаю тем разработчикам, кому приходилось работать с шифрованием/защищенными системами.

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • PHP тимлид

    $1500

    Требуется team leader для работы с интересными проектами. Обязанности: 1. Проектирование систем. 2. Написание ТЗ и постановка задач программистам. 3. Прием работы у программистов, ее базовое тестирование, интеграция/помощь в интеграции, code review. 4. Самостоятельное написание новых модулей. 5. Ответственность за ...

    PHPMySQLSymfony
    Веб-программирование29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсинг организаций c Яндекс.Карт

    1. Нужен парсер Яндекс.Карт В аттаче готовая реализация – остаётся только выстроить нужный нам процесс структурированного забора\хранения\обновления В запросе можно указывать точные области поиска на карте, но достаточно и просто формулировать запрос с правильным адресом, т.е. в ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постер для ucoz

    Требуется написать скрипт-постер для сайтов на ucoz (авторизация, выбор категории, отправка материала, получение ссылки на размещенный материал).

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется наполнить 40 сайтов

    Требуется наполнить 40+ сайтов рерайтом (заказанным) согласно установленным правилам. Стоимость одной публикации - от 7 до 9 рублей. От соискателей важно знание русского языка и опыт работы с Wordpress|Joomla. Подробности при личном общении

    WordPressJoomla
    Наполнение сайтов29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется размножение текстов

    Требуется размножение текстов. Бюджет по договоренности, пишите свои цены. Требования к текстам: а. Исключение однокоренных слов в рамках {|} б. Строго лучше словосочетания/кусочки предложений внутри {|}, чем просто синонимы. в. Текст от 500 до 700 символов, пригодный для размножения ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищем рерайтеров

    Добрый день. Ищем рерайтеров. Требования: 1. Грамотный русский язык. 2. Отсутствие привычки выдавать синонимайз за рерайт. Оплата: 25 рублей за 1000 знаков. Крайне желательно, чтобы люди могли обрабатывать не менее 10К знаков без пробелов в сутки. Заказы постоянны, тематики самые ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Проблема с сайтом на Drupal

    Есть сайт на Drupal (6.12), у него серьезные проблемы с картинками в записях. 1. Все старые картинки не выводятся. 2. Новые картинки не добавляются. У него ранее была проблема с дефолтным модулем картинок (сервер жестко зависал из-за ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищу вебмастера

    $1000

    Требуется вебмастер на постоянную занятость. Задача: создавать новые сайты. Самому ничего делать руками не нужно, только налаживать работу конечных исполнителей (дизайнеров/верстальщиков и т.п.). Обязателен опыт в сайтостроении: или как исполнитель, или как руководитель. Работа исключительно с WordPress. График: 5/2, ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется контент-менеджер

    $500

    Нужен контент-менеджер на полную занятость. График работы: 8 часов в день, 5 дней в неделю. Оплата сдельная, зависит от количества размещенных материалов. В месяц при средней загруженности выходит от 12 000 р. Требования: грамотный русский язык и общая ...

    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется написать постер для ucoz (php)

    Есть скрипт-постер под различные ЦМС. Требуется написать отдельный скрипт-постер (php) под ucoz (публиковать записи, редактировать опубликованное). Разбираться в текущем скрипте не требуется. Любая информация о системе по запросу. ТЗ при личном общении с кандидатами. Просьба заявки ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется менеджер проектов

    $2500

    Требуется менеджер проектов. Обязанности: 1. Развитие существующих сайтов. 2. Работа со штатными аналитиками. 3. Взаимодействие с разного рода конечными специалистами (верстальщиками, программистами, дизайнерами и т.п.). Требования: 1. Обширный опыт работы в веб-разработке. 2. Опыт работы с фрилансерами в качестве заказчика. 3. Опыт составления ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-магазин запчастей

    Требуется создать интернет-магазин запчастей. Дизайн есть (возможно, придется поправить), нужна верстка, натяжка и наполнение товарами. Предпочтительно на Opencart. Рассматриваю заявки от людей с портфолио.

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется разнорабочий

    Требуется человек с базовыми знаниями HTML для выполнения несложной работы. Исполнитель предпочтительно девушка. Главные требования: базовые знания HTML и основных cms, внимательность, исполнительность, инициативность. Занятость: график свободный, оговаривается отдельно. Оплата почасовая. От 60 руб/час. Выплаты возможны ...

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется контент-менеджер

    Нужен контент-менеджер на полную занятость. График работы: 8 часов в день, 5 дней в неделю. Оплата от 60 руб/час. Требования: грамотный русский язык и общая сообразительность. География: Россия, СНГ.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Wisdom_i
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
80 отзывов(-4)
$500
2 балла
9 лет назад
Требуется парсер
+
Александр на 100% показал себя великолепным специалистом. К сожалению, обстоятельства не позволили доделать проект. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество в других проектах. Рекомендую.
Ответный отзыв
artzavod
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$350
10 баллов
9 лет назад
Парсер-автопостер игр
Спасибо за интересный проект! Приятно было поработать!
Быстро, надежно, профессионально: вот три слагающих работы Евгения :) Рекомендую.
Ответный отзыв
eXalleR-
Куд 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$101
10 баллов
9 лет назад
Сверстать пару шаблонов для Joomla+virtuemart
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Данный исполнитель показал себя мастером своего дела. Заказ был выполнен в предельно сжатые сроки с опережением и без того маленького срока. Качество работы - на 100%. Любые дополнительные правки и пометки выполняет беспрекословно. Всем, кому нужно профессионально и недорого, а, главное, точно в срок (или даже быстрее) сделать качественный сайт - обращайтесь именно к этому исполнителю! Рекомендую и надеюсь дальше продолжать наше сотрудничество.
Ответный отзыв
Karman10
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$232
10 баллов
9 лет назад
Ищем рерайтеров
Четкое задание, своевременная оплата, приятно сотрудничать. Рекомендую!
Отличный специалист, рекомендую!
Ответный отзыв
Lula30
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Ищем рерайтеров
Максим очень быстро откликнулся на заявку. Все задачи были даны чётко, конкретно. Начала работать, всё нравится. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, спасибо Вам огромное!
Юлия показала себя отличным специалистом. Будем работать :)
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