Требуется написать скрипт обработки простой формы, сопряженной с Drupal.ТЗ прилагаю. От вас сроки и стоимость. Предпочтение отдаю тем разработчикам, кому приходилось работать с шифрованием/защищенными системами.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1500
Требуется team leader для работы с интересными проектами. Обязанности: 1. Проектирование систем. 2. Написание ТЗ и постановка задач программистам. 3. Прием работы у программистов, ее базовое тестирование, интеграция/помощь в интеграции, code review. 4. Самостоятельное написание новых модулей. 5. Ответственность за ...Веб-программирование29 заявокЗакрыт9 лет назад
1. Нужен парсер Яндекс.Карт В аттаче готовая реализация – остаётся только выстроить нужный нам процесс структурированного забора\хранения\обновления В запросе можно указывать точные области поиска на карте, но достаточно и просто формулировать запрос с правильным адресом, т.е. в ...Закрыт9 лет назад
Требуется написать скрипт-постер для сайтов на ucoz (авторизация, выбор категории, отправка материала, получение ссылки на размещенный материал).Закрыт9 лет назад
Требуется наполнить 40+ сайтов рерайтом (заказанным) согласно установленным правилам. Стоимость одной публикации - от 7 до 9 рублей. От соискателей важно знание русского языка и опыт работы с Wordpress|Joomla. Подробности при личном общенииНаполнение сайтов29 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется размножение текстов. Бюджет по договоренности, пишите свои цены. Требования к текстам: а. Исключение однокоренных слов в рамках {|} б. Строго лучше словосочетания/кусочки предложений внутри {|}, чем просто синонимы. в. Текст от 500 до 700 символов, пригодный для размножения ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Ищем рерайтеров. Требования: 1. Грамотный русский язык. 2. Отсутствие привычки выдавать синонимайз за рерайт. Оплата: 25 рублей за 1000 знаков. Крайне желательно, чтобы люди могли обрабатывать не менее 10К знаков без пробелов в сутки. Заказы постоянны, тематики самые ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Есть сайт на Joomla 1.0 Нужно поправить вывод рекламных блоков на сайте. Например: http://burbot.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3334&Itemid=64 http://take.ms/4m2Xr и http://take.ms/bNnCHСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищу специалиста по Wordpress (правка шаблонов, внесение изменений на работающие сайты). Гарантирую постоянную загруженность. Оплата: от 70 р./час., загруженность не менее 5 часов в день.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно спарсить из выдачи гугла все страницы заданного сайта (4 000+) с их дальнейшим сохранением. Условие - оперативные сроки.Закрыт9 лет назад
Есть сайт на Drupal (6.12), у него серьезные проблемы с картинками в записях. 1. Все старые картинки не выводятся. 2. Новые картинки не добавляются. У него ранее была проблема с дефолтным модулем картинок (сервер жестко зависал из-за ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно написать скрипт, который будет уметь определять главное зеркало у заданного сайта. Интерфейс не нужен, скрипт станет частью системы. Подробности в ТЗВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1000
Требуется вебмастер на постоянную занятость. Задача: создавать новые сайты. Самому ничего делать руками не нужно, только налаживать работу конечных исполнителей (дизайнеров/верстальщиков и т.п.). Обязателен опыт в сайтостроении: или как исполнитель, или как руководитель. Работа исключительно с WordPress. График: 5/2, ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Нужен контент-менеджер на полную занятость. График работы: 8 часов в день, 5 дней в неделю. Оплата сдельная, зависит от количества размещенных материалов. В месяц при средней загруженности выходит от 12 000 р. Требования: грамотный русский язык и общая ...Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуется написать парсер поисковых тематических запросов с li.ru Техническое задание прикрепляю.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть скрипт-постер под различные ЦМС. Требуется написать отдельный скрипт-постер (php) под ucoz (публиковать записи, редактировать опубликованное). Разбираться в текущем скрипте не требуется. Любая информация о системе по запросу. ТЗ при личном общении с кандидатами. Просьба заявки ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Требуется менеджер проектов. Обязанности: 1. Развитие существующих сайтов. 2. Работа со штатными аналитиками. 3. Взаимодействие с разного рода конечными специалистами (верстальщиками, программистами, дизайнерами и т.п.). Требования: 1. Обширный опыт работы в веб-разработке. 2. Опыт работы с фрилансерами в качестве заказчика. 3. Опыт составления ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создать интернет-магазин запчастей. Дизайн есть (возможно, придется поправить), нужна верстка, натяжка и наполнение товарами. Предпочтительно на Opencart. Рассматриваю заявки от людей с портфолио.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется человек с базовыми знаниями HTML для выполнения несложной работы. Исполнитель предпочтительно девушка. Главные требования: базовые знания HTML и основных cms, внимательность, исполнительность, инициативность. Занятость: график свободный, оговаривается отдельно. Оплата почасовая. От 60 руб/час. Выплаты возможны ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен контент-менеджер на полную занятость. График работы: 8 часов в день, 5 дней в неделю. Оплата от 60 руб/час. Требования: грамотный русский язык и общая сообразительность. География: Россия, СНГ.Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад