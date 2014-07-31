Lula30

Юлия Быстрова Lula30

 
45 летРоссия/Златоуст
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
качественный копирайтинг, рерайтинг. Лучшее можно сделать ещё лучше!

Имею два высших образования в области педагогической деятельности - учитель истории и социально - экономических дисциплин.Квалифицированные услуги в области написания статей на любые темы ,но интересны исследования в области: 1) туризма 2) дом, семья, взаимоотношения, психология 3) бизнес, финансы 4) красота и здоровье 5) строительство 6) недвижимость; перепечатка текста с трудночитаемого источника , сканирование текста ,расшифровка аудиозаписи. Опыт работы написания статей на главную страницу сайтов. Ответственность ,выполнение работы в срок гарантирую.

Написание статей
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Отзывы заказчиков
master_b
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Рерайт #2
Отличный исполнитель, работа выполнена быстро и качественно
Отличный заказчик! Задания чёткие, оплата произведена в срок!
Ответный отзыв
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Рерайт и сиходником
Быстрая и качественная работа по сложной теме с высоким уником. Однозначно, рекомендую.
Марианна - отличный заказчик! Чёткие технические задания, оплата в срок. Спасибо, с Вами приятно было поработать!
Ответный отзыв
EugeneMir
Евгений 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Общение на женском форуме
Юлия проявила себя, как ответственный и исполнительный работник. Сотрудничеством остался доволен, всем рекомендую.
Евгений - отличный заказчик! Чёткий инструктаж по ТЗ, своевременная достойная оплата, корректность в общении - главные достоинства Евгения!
Ответный отзыв
yad0ff
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Ищем рерайтеров
Юлия показала себя отличным специалистом. Будем работать :)
Максим очень быстро откликнулся на заявку. Все задачи были даны чётко, конкретно. Начала работать, всё нравится. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, спасибо Вам огромное!
Ответный отзыв
Копирайтинг
4 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга