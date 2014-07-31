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Имею два высших образования в области педагогической деятельности - учитель истории и социально - экономических дисциплин.Квалифицированные услуги в области написания статей на любые темы ,но интересны исследования в области: 1) туризма 2) дом, семья, взаимоотношения, психология 3) бизнес, финансы 4) красота и здоровье 5) строительство 6) недвижимость; перепечатка текста с трудночитаемого источника , сканирование текста ,расшифровка аудиозаписи. Опыт работы написания статей на главную страницу сайтов. Ответственность ,выполнение работы в срок гарантирую.