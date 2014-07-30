Ищем рерайтеров

КопирайтингЗавершен52 заявки1684 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Ищем рерайтеров.

Требования:

1. Грамотный русский язык.

2. Отсутствие привычки выдавать синонимайз за рерайт.

Оплата: 25 рублей за 1000 знаков.

Крайне желательно, чтобы люди могли обрабатывать не менее 10К знаков без пробелов в сутки.

Заказы постоянны, тематики самые разные.

Рассматриваю предложения только с примерами работ.

9 лет назад
yad0ff
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
Lula30
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$15
30 дней
Юлия показала себя отличным специалистом. Будем работать :)
Максим очень быстро откликнулся на заявку. Все задачи были даны чётко, конкретно. Начала работать, всё нравится. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, спасибо Вам огромное!
Karman10
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$251
30 дней
Отличный специалист, рекомендую!
Четкое задание, своевременная оплата, приятно сотрудничать. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Написание сео текстов

    Нужно написать сео тексты для магазина строго по тз. Интернет-магазин продает освещение (люстры, светильники, бра, торшеры и т.д.) Писать строго по тз, тз во вложении.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно собрать теги и заголовки к постам

    $100

    Есть 300 постов блога (блог в интернете), нужно пройтись по всем и: 1) собрать урлы всех постов 2) составить списки из 3–5 тегов на каждый (придумать, или отрерайтить) 3) переписать заголовки (придумать, или отрерайтить) Собрать все ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Текст на 4к по бинарным опционам

    $10

    Здравствуйте, необходимо написать стать по бинарным опционам (копирайт), что это такое, как оно работает и тд.. до 4000 символов. С Вас сроки и цены, заказы будут постоянно, необходимо что бы человек понимал о чем пишет!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи восстановление данных, ремонт ПК

    Постоянное сотрудничество Необходим рерайт/копирайт в огромных количествах. Тематика Восстановление данных с цифровых носителей (основная), Ремонт ПК, Ремонт ноутбуков. Есть примерно 10 работающих сайтов, которые очень желательно пополнять + готов сделать еще до 20 сайтов. Также желательно размещать статьи на ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт

    Будем делать копию (по наполнению) сайта. Для этого нам потребуется рерайт текстов, описаний донора. В основном технические описания. Для оценки дам кандидату ссылку на сайт и буду ждать предложений по цене

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад