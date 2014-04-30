Нужно собрать теги и заголовки к постам

$100
КопирайтингЗавершен7 заявок155 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 300 постов блога (блог в интернете), нужно пройтись по всем и:

1) собрать урлы всех постов

2) составить списки из 3–5 тегов на каждый (придумать, или отрерайтить)

3) переписать заголовки (придумать, или отрерайтить)

Собрать все данные в таблицу: урл / теги / заголовок

Готов платить по 5-10 рублей за пост. Предлагайте услуги.

10 лет назад
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Illirika
Марина 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$85
7 дней
Всё сделано быстро и по заданию - спасибо за работу. Рекомендую!
Интересное задание, мгновенная, достойная оплата) Рекомендую
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