Нужно собрать теги и заголовки к постам

Есть 300 постов блога (блог в интернете), нужно пройтись по всем и:

1) собрать урлы всех постов

2) составить списки из 3–5 тегов на каждый (придумать, или отрерайтить)

3) переписать заголовки (придумать, или отрерайтить)

Собрать все данные в таблицу: урл / теги / заголовок

Готов платить по 5-10 рублей за пост. Предлагайте услуги.