Текст на главную страницу. Сайт кож. продукции

КопирайтингЗавершен25 заявок177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Необходим текст для главной странички этого сайта http://fashionskin.ru/

Количество символов плюс-минус 1300-1400 б/п

Важно знать сроки и стоимость.

Спасибо!

10 лет назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
A-Zoloto
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо большое за работу! Анастасия все выполнила все оперативно и качественно. Очень рекомендую. Довольны!
Отличный заказчик! От сотрудничества только положительные эмоции! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Интересные тексты о московских местах отдыха

    Для развлекательного портала требуются авторы с легким, живым стилем для статей на тему Где отдохнуть на Арбате, в Бибирево и т.д. Аудитория - тусовщики и гости столицы. Оплата 70р/1000збп строго webmoney на R-кошелек после принятия работы. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать эссе на английском на конкурс

    $5

    Добрый день! Требуется написать эссе - конкурсная работа - на тему "Вместе мы сила". Эссе должно быть на английском языке. Главное в нем обозначить тему межэтнической солидарности и толерантного отношения к разным народам. Содержание работы - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автор текстов

    Христос Воскрес! Нужен автор для регулярного написания статей, минимум 5000 в день, минимум 1 месяц опыта работы, умение добиваться уникальность и понимание принципов работы поисковых систем (умение искать информацию). Чаще всего исходники предоставляю я, но всяко ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Качественные тексты о цветочном бизнесе

    Требования к исполнителю: понимание флористики, опыт написания текстов о цветочном бизнесе, хорошее понимание техники стабилизации цветов. Текст должен быть легко читаемым, не сухим, с грамотной вставкой ключей. Оплата за первый текст 80р/1000збп, качественная работа будет оплачена ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание текстов для сайта IT-компании.

    $100

    Основная задача копирайтера - подготовить понятные и лаконичные тексты, оптимизированные под массового пользователя, об услугах в сфере информационных технологий. Структуру текстов и их содержание будем обговаривать с исполнителем в ходе работы. От исполнителя требуется обязательно портфолио с ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья для сайта

    Добрый день! Тематика: недвижимость. Название статьи: ЖК новые снегири, уникальность текста от 80% по адвего. от 2000 знаков Рерайт/копирайт как Вам удобно, главное чтобы текст был интересным и грамотным. 100р/3USD за статью оплата по факту, через безопасную сделку.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описание товаров в интернет-магазин (отделка)

    $100

    Необходимо написать описания для товаров в интернет магазин. Тематика: Отделочные материалы(смеси на основе гипса) Количество позиций: 50 +- Количество знаков в одной карточке товара: до 250-500 знаков Рабочее общение исключительно через сервисы Гугла. Интересует длительное сотрудничество с перспективой.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад