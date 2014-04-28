Рерайт статей, тематика - ремонт и отделка

$350
КопирайтингЗавершен28 заявок208 просмотров
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Выполнить рерайт статей.

Тематика - ремонтно-отделочные работы.

Оплата - 350 $.

10 лет назад
skromnaya
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nikolai11
Николай 
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
15 минут назад
10 лет назад
$350
7 дней
Люблю ответственных исполнителей. Николай именно такой. Работы выполняются в срок и очень качественно. Спасибо, Николай!
Длительное время сотрудничаем с Еленой. Могу назвать только положительные стороны: четкое ТЗ, быстрая оплата и оперативная консультация.
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