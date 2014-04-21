Копирайтер

Необходимо добавить на сайт 40 статей. Оплата 1000р. Получается 25р за статью. Оплата по факту, либо например за каждые 10-20 статей. Хотелось бы найти 2-3 человек, которые будут работать, можно и одного, но тогда продуктивность должна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На кино сайт нужны люди , а именно редакторы..
От Вас требуется писать описание к фильмам 1200-1700 зн. (копирайт) + публикация на сайт.
Оплата вебмани, оплачивается после каждые 100 публикаций.
В день надо будет публиковать от 3 фильмов, (не кого не гоню и не тороплю)..
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