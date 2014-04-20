Публикация комментариев

Требуется человек для ведения соц. жизни сайта.

Работа заключается в поиске тем на форумах и сайтах и написания рекомендательных комментариев с ссылкой на наш ресурс.

Сколько комментариев нужно?

Чем больше, тем лучше, но не более 2-х на одну тему. Каждый день публикуются новости и полезные советы.

Где публиковать?

Комментарии нужно писать не на моем сайте, а на других сайтах в актуальных темах, ссылаясь на полезную информацию на моем ресурсе

Уточнение

Комментарии из соц. сетей не интересуют

Размер комментария

90-100 символов + ссылка

Оплата

Вебмани, Яндекс деньги, Киви

Тематика: Мобмльные устройства

Стоимость одного комментария: 6-8р