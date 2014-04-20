Публикация комментариев

На зоо сайт требуется 10 человек для комментирования статей и активности на форуме. Понимание темы обязательно. Опыт - не обязателен
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек для ведения соц. жизни сайта.
Работа заключается в поиске тем на форумах и сайтах и написания рекомендательных комментариев с ссылкой на наш ресурс.
Сколько комментариев нужно?
Чем больше, тем лучше, но не более 2-х на одну тему. Каждый день публикуются новости и полезные советы.
Где публиковать?
Комментарии нужно писать не на моем сайте, а на других сайтах в актуальных темах, ссылаясь на полезную информацию на моем ресурсе
Уточнение
Комментарии из соц. сетей не интересуют
Размер комментария
90-100 символов + ссылка
Оплата
Вебмани, Яндекс деньги, Киви
Тематика: Мобмльные устройства
Стоимость одного комментария: 6-8р
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