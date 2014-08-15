Обзор современных мультфильмов

Здравствуйте! На постоянную работу требуется контент-менеджер для наполнения сайта статьями. Тематика статей: модные показы, модные тенденции, одежда, шопинг, скидки и так далее. Ваша задача искать интересные свежие статьи на страницах популярных интернет-журналов, делать рерайт статей и ...
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Здравствуйте.
На развлекательный портал Балдеем.ру (www.baldeem.ru) необходимо написать статью о современных мультфильмах.
Статья будет размещена в раздел Факты, поэтому необходимо привести плюсы и минусы в сравнении с мультфильмами в советское время. Объем статьи должен быть 1.500 знаков без пробелов, не меньше. Допускается + 150(200) погрешность.
Предлагайте Ваши заголовки статьи и покажите Ваши работы на смежную тематику.
Также укажите цену за 1.000 знаков без пробелов.
Спасибо.
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