Обзор современных мультфильмов

Здравствуйте.

На развлекательный портал Балдеем.ру (www.baldeem.ru) необходимо написать статью о современных мультфильмах.

Статья будет размещена в раздел Факты, поэтому необходимо привести плюсы и минусы в сравнении с мультфильмами в советское время. Объем статьи должен быть 1.500 знаков без пробелов, не меньше. Допускается + 150(200) погрешность.

Предлагайте Ваши заголовки статьи и покажите Ваши работы на смежную тематику.

Также укажите цену за 1.000 знаков без пробелов.

Спасибо.