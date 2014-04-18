Рерайт новостей

Рерайт статей. Тема: новости Симферополя

Уникальность 100%.

Между собой статьи так же должны быть уникальны.

Источники: любые проиндексированные яндексом новости по тематике (новость - это материал размещенный в тот же день, актуальный на дату рерайта)

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