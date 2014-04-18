Рерайт новостей

Требуется автор, отлично разбирающийся в противопожарных системах. Основной текст есть, но сухой и плохо читаемый. Нужен полезный для посетителей, легко читаемый текст в формате вопрос-ответ. Цена 90р/1000, качественная работа будет оплачена дороже. Оплата СТРОГО Webmoney на ...
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Рерайт статей. Тема: новости Симферополя
Уникальность 100%.
Между собой статьи так же должны быть уникальны.
Источники: любые проиндексированные яндексом новости по тематике (новость - это материал размещенный в тот же день, актуальный на дату рерайта)
1000-2000 знаков
каждый рабочий день по 2 новости
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