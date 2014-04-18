Автор новостей и статей на сайт про твиттер

На сайт, посвящённый новостям твиттера, нужен человек, который будет самостоятельно искать, рерайтить и добавлять новости и статьи.

Новость включает в себя:

1. Текст от 500 до 1500 збп.,

2. 1-2 иллюстрации.

Объём: 7 новостей в неделю (1 новость в сутки)

Статья включает в себя:

1. 2000-4000 збп текста,

2. 2-4 иллюстрации.

Объём: 2 статьи в неделю.

Оплата: 30 руб./1000 збп.

Движок сайта – wordpress, при необходимости проинструктируем по работе с ним.

Ждём автора, нацеленных на длительное сотрудничество. От нас – интересная работа и стабильная оплата.

На дальнейшие вопросы отвечу по почте, в icq или skype.