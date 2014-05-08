Добрый день! Необходимо написать отзывы для интернет-магазина мебели, как для товаров, так и для рубрик.

От кандидата:

1. Отличное владение русским языком и пунктуацией

2. Не нужны водянистые отзывы, нужно все по существу т.е. в отзыв включать технические характеристики, что порадовало при эксплуатации.

3. Отзывы не должны быть и слишком короткие и слишком длинные.

4. Если с фантазией туговато, допускается глубокий рерайт отзывов из других источников - но с соблюдением пункта 2

5. Оплата wmr

Называйте, пожалуйста свои цены и желательно примеры работ. Объём большой в работе будут задействованы несколько человек.