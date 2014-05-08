Отзывы для интернет магазина мебели

$50
КопирайтингЗавершен6 заявок155 просмотров
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Добрый день! Необходимо написать отзывы для интернет-магазина мебели, как для товаров, так и для рубрик.

От кандидата:

1. Отличное владение русским языком и пунктуацией

2. Не нужны водянистые отзывы, нужно все по существу т.е. в отзыв включать технические характеристики, что порадовало при эксплуатации.

3. Отзывы не должны быть и слишком короткие и слишком длинные.

4. Если с фантазией туговато, допускается глубокий рерайт отзывов из других источников - но с соблюдением пункта 2

5. Оплата wmr

Называйте, пожалуйста свои цены и желательно примеры работ. Объём большой в работе будут задействованы несколько человек.

10 лет назад
shoemaker_bis
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 лет назад
$30
5 дней
Марианна отлично справилась с поставленной задачей. Весь объём выполняется точно в срок и с высоким качеством. Продолжаем сотрудничество. Спасибо за адекватный подход к делу и профессионализм.
Отличный заказчик - интересное задание, приятное общение, своевременная оплата. Надеюсь наше сотрудничество с Иваном продолжится. Самые лучшие рекомендации!
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