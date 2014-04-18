Статья для людей, какой игровой компьютер выбрать

Статья для людей, т.е. технически грамотно, максимально простым языком, разбираясь в предмете. Пожалуйста делайте предложение, чтобы я мог его принять, а не пишите ПС. Указанный бюджет примерный. Объем текста большой, статья сложная, если бюджет нужен выше - обоснованно напишите.

У вас должны быть написанные ранее компьютерные статьи.

План:

Основные процессоры.

Отличие процессоров AMD от Intel. Кто впереди. Какую фирму покупать.

Какой процессор выбрать для 10 самых популярных игр в России.

Основные видеокарты.

Отличие видеокарт Nvidia от Radeon. Кто впереди. Какую фирму покупать.

какую видеокарту выбрать для 10 самых популярных игр в России.

Кулеры для процессоров, что такое TDP, зачем там медь, основные отличия кулеров друг от друга.

Материнские платы, основные виды чипсетов, отличие друг от друга.

Блоки питания, написать потребление энергии основными процессорами, видеокартами, винчестером (среднее), памятью(среднее) материнкой, кулером. Как выбрать блок питания исходя из этих данных?

Что такое номинальное и максимальная(пиковая) мощность.

Отличие дешевых блоков питания от дорогих. 120 и 80 миллиметровые вентиляторы в БП, отличие по шуму.

Какой мощности БП для 10 самых популярных игр в России.

Оперативная память, основные частоты (разница в производительности в зависимости от частот) , охлаждение надстроенным

радиатором(Необходимость)

Необходимость в количестве оперативной памяти для 10 самых популярных игр в России.

Винчестеры, скорость(обороты), кеш, SSD - плюсы и минусы. Нужно ли ставить игру на SSD, или нужно ставить туда систему?

часть2

Краткий обзор 10 самых популярных игр в России (с 1 скриншотом из каждой игры) с подборкой конфигурации компов под эти

игры (подборка из существующих конфигураций на сайте). Если на сайте нет необходимого конфига, написать какая конфигурация нужна.