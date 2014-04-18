Статья для людей, какой игровой компьютер выбрать

DEMIS GROUP – SEO-КОМПАНИЯ №1 в РОССИИ По результатам двух независимых рейтингов SEO-компаний России («Рейтинг Рунета» и«КтоПродвинул.ру») Demis Group уже четвертый год занимает 1 место на рынке поисковой оптимизации сайтов и значительно опережает остальных участников рынка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Статья для людей, т.е. технически грамотно, максимально простым языком, разбираясь в предмете. Пожалуйста делайте предложение, чтобы я мог его принять, а не пишите ПС. Указанный бюджет примерный. Объем текста большой, статья сложная, если бюджет нужен выше - обоснованно напишите.
У вас должны быть написанные ранее компьютерные статьи.
План:
Основные процессоры.
Отличие процессоров AMD от Intel. Кто впереди. Какую фирму покупать.
Какой процессор выбрать для 10 самых популярных игр в России.
Основные видеокарты.
Отличие видеокарт Nvidia от Radeon. Кто впереди. Какую фирму покупать.
какую видеокарту выбрать для 10 самых популярных игр в России.
Кулеры для процессоров, что такое TDP, зачем там медь, основные отличия кулеров друг от друга.
Материнские платы, основные виды чипсетов, отличие друг от друга.
Блоки питания, написать потребление энергии основными процессорами, видеокартами, винчестером (среднее), памятью(среднее) материнкой, кулером. Как выбрать блок питания исходя из этих данных?
Что такое номинальное и максимальная(пиковая) мощность.
Отличие дешевых блоков питания от дорогих. 120 и 80 миллиметровые вентиляторы в БП, отличие по шуму.
Какой мощности БП для 10 самых популярных игр в России.
Оперативная память, основные частоты (разница в производительности в зависимости от частот) , охлаждение надстроенным
радиатором(Необходимость)
Необходимость в количестве оперативной памяти для 10 самых популярных игр в России.
Винчестеры, скорость(обороты), кеш, SSD - плюсы и минусы. Нужно ли ставить игру на SSD, или нужно ставить туда систему?
часть2
Краткий обзор 10 самых популярных игр в России (с 1 скриншотом из каждой игры) с подборкой конфигурации компов под эти
игры (подборка из существующих конфигураций на сайте). Если на сайте нет необходимого конфига, написать какая конфигурация нужна.
- Похожие заказы
- Копирайтинг99 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен исполнитель, обязательно со знанием автомобильной тематики, для написания статей о ретро автомобилях по мотивам европейских и американских источников для сайта http://mobile-retro.ru Достаточно базовых знаний английского, т.к. если вы разбираетесь в автомобилях, то сможете сделать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен качественный профессиональный копирайт статей на тему элитной мебели в стиле статьи-рассказа из журнала. Пример пришлю в личной переписке, оплата обсуждается. Новичков просьба не беспокоить, только опытные копирайтеры.Копирайтинг27 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужен рерайт курсовой работы, минимальный процент уникальности 70-% Сейчас уникальность 50%, прошу это учесть. По срокам - суббота (19 апреля) 18.00 по Москве. Как новый работодатель предлагаю безопасное оформление сделки выбранному исполнителю.Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуются копирайтеры для долгосрочной работы. Составление описаний для одежды.Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры текстового профиля! Набирается команда рерайтеров/копирайтеров для выполнения периодических проектов и заказов. Цена постоянная: 30 руб. за 1000 знаков. Совершенно не важно, сколько вы находитесь в данном сервисе. Главное, чтобы вы были ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1200
Требуется автор для кулинарного блога, в обязанности которого войдет отбор, приготовление рецептов, фотографирование готового блюда и сложных промежуточных шагов. Проект направленности гастроном.ру, про то, как дома можно готовить некоторые блюда на уровне неплохих ресторанов, не ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад