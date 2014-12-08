Копирайтер

DEMIS GROUP – SEO-КОМПАНИЯ №1 в РОССИИ

По результатам двух независимых рейтингов SEO-компаний России («Рейтинг Рунета» и«КтоПродвинул.ру») Demis Group уже четвертый год занимает 1 место на рынке поисковой оптимизации сайтов и значительно опережает остальных участников рынка по всем показателям.

Demis Group – лучшая SEO-компания России по оценке международного рейтинга SEO-компаний «TOPSEOs» в 2013 году. Первое место компании в рейтинге свидетельствует о соответствии Компании высоким стандартам, предъявляемым независимой авторитетной международной организацией, специализирующейся на оценке и ранжировании компаний в области интернет-маркетинга в более чем 30 странах мира.

По данным авторитетного интернет-издания «SeoNews» и его рейтинга известности, Demis Group входит в пятерку наиболее узнаваемых, популярных и успешных компаний.

ОПЫТ РАБОТЫ КОПИРАЙТЕРОМ ОТ ПОЛУГОДА ОБЯЗАТЕЛЕН! БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОПЫТА КАНДИДАТЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!

Задачи:

• Написание грамотных SEO-текстов.

• Работа с ключевыми запросами.

• Средняя загрузка: 5 тзбп в день

Требования:

• Опыт работы копирайтером обязателен!

• Опытный пользователь ПК;

• Хорошее знание русского языка;

• Умение писать оригинальные, интересные, творческие тексты;

• Умение работать с большими объемами информации;

• Внимание к деталям.

Условия:

• Постоянная загруженность (полная занятость)

• Свободный график работы;

• Оформление по договору ГПХ

• Оплата 120 руб. за 1000 знаков.