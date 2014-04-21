Задание: комментирование отзывов об отелях и рассказов об отдыхе посетителей на нашем (!) туристическом сайте. Цель: дать понять автору, что его отзыв на этом сайте читают, интересуются, чтобы он возвращался сюда снова. Требования (строго обязательны все): ...
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Нужна статья на тему «Правовое регулирование иностранных инвестиций в национальном законодательстве стран и в международно-правовых актах».
Предмет: Право
Срок сдачи: 21.04.2014
Страниц: 7-8
Пишите цену.
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