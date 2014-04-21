Нужна статья

Задание: комментирование отзывов об отелях и рассказов об отдыхе посетителей на нашем (!) туристическом сайте. Цель: дать понять автору, что его отзыв на этом сайте читают, интересуются, чтобы он возвращался сюда снова. Требования (строго обязательны все): ...