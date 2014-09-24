Написать пресс релиз сайта

Рерайт статей. Тема: описание Банков Уникальность не ниже 90% по адвего. Между собой статьи так же должны быть уникальны. Источник сайт http://www.banki.ru/banks/Murmansk/list/ Сделать рерайт описания банка (верхняя часть страницы) это примерно 400-500 знаков в среднем и это будет 1 ...