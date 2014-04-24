Статьи о массаже

Здравствуйте. На постоянное сотрудничество требуется: Копирайтер, рерайтер для написания статей на различную тематику Обязанности: - Находиться в сети в течение дня; - Быстро реагировать на сообщения; - Готовность переделывать работу по объективным замечаниям. Оплата WMR, 30 руб/1000 б/п обязательная норма ...
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