Требуется автор для кулинарного блога, в обязанности которого войдет отбор, приготовление рецептов, фотографирование готового блюда и сложных промежуточных шагов. Проект направленности гастроном.ру, про то, как дома можно готовить некоторые блюда на уровне неплохих ресторанов, не затрачивая на это полдня.

Требования:

1) знание основ кулинарии, технологии приготовления и хранения продуктов

2) умение красиво сфотографировать результат

3) доступ к крупным супермаркетам типа метро, азбуки вкуса, ашана, где можно достать практически все продукты - от зеленого базилика и лимонного сорго до новозеландского молочного ягненка.

Свои силы надо рассчитывать, тк если вы не знаете, чем отличается литовский пармезан от итальянского и можно ли один заменить другим, вы нам не подходите.

Если есть опыт ведения кулинарного блога, ссылку в студию, пожалуйста. Если нет своего блога, просьба написать краткое сопроводительное письмо о вашем опыте.

Оплата хорошая, график работы - гибкий.